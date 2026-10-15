TikTok, în conflict cu Comisia Europeană. Un avocat al Curții de Justiție a UE recomandă respingerea acțiunii companiei

Andrea Biondi, avocat general la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat, într-un aviz, că instanța ar trebui să respingă acțiunea formulată de ByteDance împotriva deciziei Comisiei Europene.

„Curtea ar trebui să respingă acțiunea introdusă de ByteDance (TikTok) împotriva deciziei Comisiei de a o desemna drept controlor de acces în temeiul Actului privind piețele digitale”, a transmis Andrea Biondi.

Recomandarea nu reprezintă o hotărâre definitivă. Judecătorii CJUE urmează să se pronunțe în lunile următoare, iar avizele avocaților generali nu sunt obligatorii. Totuși, instanța urmează, de regulă, aproximativ patru din cinci astfel de recomandări, infromează Reuters.

TikTok contestă desemnarea drept controlor de acces în UE

Litigiul vizează desemnarea TikTok drept „controlor de acces” în cadrul Actului privind piețele digitale (DMA), regulamentul european care impune obligații stricte marilor platforme digitale considerate esențiale pentru accesul utilizatorilor la servicii și pentru activitatea altor companii.

Statutul de controlor de acces presupune respectarea unor cerințe menite să asigure condiții mai echitabile de concurență pe piețele digitale. Comisia Europeană stabilește ce companii intră sub incidența acestor reguli, în funcție de criteriile prevăzute de legislație.

ByteDance a contestat decizia executivului european în instanță. Prin acțiunea sa, compania încearcă să obțină anularea desemnării TikTok în această categorie.

Avizul prezentat de Andrea Biondi susține poziția Comisiei Europene în acest litigiu, însă verdictul va aparține judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Când va decide CJUE în cazul TikTok

Hotărârea este așteptată în lunile următoare. Dosarul este înregistrat cu numărul C-627/24 P, ByteDance împotriva Comisiei Europene.

Decizia instanței va clarifica dacă desemnarea TikTok drept controlor de acces în temeiul Actului privind piețele digitale poate fi menținută în forma contestată de companie.