Tinerii protestatari din Madagascar reînnoiesc cererile privind apa și energia electrică

Inspirate de așa-numitele proteste „Gen Z” din Kenya și Nepal, demonstrațiile sunt cele mai mari pe care le-a cunoscut insula din Oceanul Indian în ultimii ani și cea mai serioasă provocare cu care s-a confruntat președintele Andry Rajoelina de la realegerea sa în 2023, scrie Reuters.

Autoritățile au declarat joi o stare de urgență de la apus până la răsărit, după ce protestele din capitala Antananarivo au devenit violente.

Luni, protestatarii s-au adunat la o universitate din Antananarivo, unde au fluturat pancarte și au cântat imnul național înainte de a încerca să mărșăluiască prin oraș, potrivit imaginilor difuzate de canalul de știri 2424.MG.

În altă parte a orașului, poliția a îndepărtat pietrele și stâlpii de telefon pe care protestatarii îi folosiseră pentru a baricada drumurile și a tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, potrivit imaginilor difuzate de Real TV.

Mulți dintre cei din mulțime au cerut demisia prim-ministrului Christian Ntsay, a guvernului său și a lui Rajoelina.

Ultimele proteste au avut loc după ce Rajoelina a declarat duminică că va revizui și reforma în profunzime guvernarea țării.

„Dacă au existat greșeli, le recunosc și acum caut modalități de a corecta totul”, a declarat el într-un discurs ținut în cartierul Anosibe din Antananarivo, unde vineri au avut loc jafuri și acte de vandalism.

Protestatarii au adoptat un steag folosit în Nepal, unde protestatarii l-au forțat pe prim-ministru să demisioneze luna aceasta, și au folosit tactici de organizare online similare cu cele din protestele din Kenya de anul trecut, care au culminat cu renunțarea guvernului la propunerea de lege fiscală.