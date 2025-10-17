Colonelul Randrianirina, liderul loviturii de stat din Madagascar, a fost învestit președinte

„Îmi voi îndeplini pe deplin, complet și cu dreptate înaltele responsabilități ale funcției mele de Președinte al Republicii Madagascar. Jur că îmi voi exercita puterea încredințată mie și că îmi voi dedica toate puterile apărării și consolidării unității naționale și a drepturilor omului”, a spus Randrianirina, noul președinte al republicii insulare.

Pe 25 septembrie au izbucnit proteste cauzate de lipsurile de apă și energie, însă au degenerat în revolte alimentate de problema corupției și lipsa serviciilor de bază, iar duminică, fostul președinte, Andry Rajoelina a părăsit țara.

Marți, parlamentul l-a suspendat din funcția de președinte, iar grupările militare CAPSAT, conduse de Randrianirina au preluat puterea.

Deși Curtea Constituțională din Madagascar a sancționat preluarea puterii, Uniunea Africană și Națiunile Unite prin vocea secretarului general, Antonio Guterres au condamnat lovitura de stat.