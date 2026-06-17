Toate telefoanele mobile dintr-o țară vor fi înregistrate într-un registru național. Dispozitivele neînregistrate vor fi blocate

Toate telefoanele mobile vor trebui să fie înregistrate. Potrivit Nexta, Guvernul rus a aprobat principiile de funcționare ale registrului IMEI care conține numerele unice ale dispozitivelor mobile.

După ce legea va intra în vigoare definitiv, cartelele SIM vor fi asociate cu un anumit telefon.

Telefoanele neînregistrate vor fi blocate

Totodată, dispozitivele fără înregistrare ar putea pierde accesul la comunicațiile mobile.

De asemenea, la vânzarea unui telefon, proprietarii vor fi nevoiți să anuleze asocierea cu cartela SIM.

Autorii inițiativei legislative susțin că registrul telefoanelor va ajuta la combaterea fraudei și a importului ilegal. Criticii se tem că astfel statul va obține mai mult control.