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Toate telefoanele mobile dintr-o țară vor fi înregistrate într-un registru național. Dispozitivele neînregistrate vor fi blocate

Toate telefoanele mobile din Rusia vor fi înregistrate într-un registru național. Guvernul rus a aprobat înființarea registrului, justificarea fiind combaterea fraudelor. Dispozitive neînregistrate vor fi blocate.
Toate telefoanele mobile dintr-o țară vor fi înregistrate într-un registru național. Dispozitivele neînregistrate vor fi blocate
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Adria Puig / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petru Mazilu
17 iun. 2026, 18:01, Social
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Toate telefoanele mobile vor trebui să fie înregistrate. Potrivit Nexta, Guvernul rus a aprobat principiile de funcționare ale registrului IMEI care conține numerele unice ale dispozitivelor mobile.

După ce legea va intra în vigoare definitiv, cartelele SIM vor fi asociate cu un anumit telefon.

Telefoanele neînregistrate vor fi blocate

Totodată, dispozitivele fără înregistrare ar putea pierde accesul la comunicațiile mobile.

De asemenea, la vânzarea unui telefon, proprietarii vor fi nevoiți să anuleze asocierea cu cartela SIM.

Autorii inițiativei legislative susțin că registrul telefoanelor va ajuta la combaterea fraudei și a importului ilegal. Criticii se tem că astfel statul va obține mai mult control.

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