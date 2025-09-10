„Torturată timp de mai multe luni”. Studentă doctorandă de la Princeton răpită în Irak a fost eliberată

Elizabeth Tsurkov , care deține cetățenie israeliană și rusă, a petrecut peste 900 de zile în arest după ce a dispărut în Bagdad, capitala Irakului, în timp ce își urma studiile de doctorat axate pe sectarismul din regiune.

Ea a fost predată Ambasadei SUA la Bagdad după ce a fost „torturată timp de mai multe luni”, a declarat președintele Donald Trump într-o postare pe rețelele de socializare în care i-a identificat pe răpitori ca fiind din Kataib Hezbollah , parte a unei coaliții de miliții susținute de Iran, care fac oficial parte din forțele armate irakiene, dar care, în practică, acționează adesea pe cont propriu. Guvernul SUA a inclus gruparea, care nu a revendicat răpirea, pe lista organizațiilor teroriste în 2009.

Sora lui Țurkov, Emma, o cetățeană americană care a militat pentru eliberarea sa, a declarat că se afla la Washington pentru întâlniri în această săptămână când a aflat vestea de la Adam Boehler, trimisul prezidențial special al SUA pentru afacerile cu ostatici.

Surorile au reușit să ia legătura telefonic

Se așteaptă ca ele să se reunească în următoarele 24 de ore, deși detaliile sunt încă în curs de stabilire, a declarat Emma Tsurkov.

„I-am auzit vocea pentru prima dată în doi ani și jumătate și tot nu-mi venea să cred, pur și simplu m-am topit pe podea”, a spus ea într-un interviu acordat Associated Press. „Am auzit-o pe ea și ea pe a mea, și a fost cea mai fericită experiență din viața mea, și amândouă am început să plângem și să țipăm.”

Doi oficiali ai miliției irakiene, care au vorbit sub condiția anonimatului deoarece nu erau autorizați să vorbească public despre caz, au declarat că eliberarea lui Țurkov a avut loc în urma negocierilor și nu printr-o operațiune militară de eliberare a acesteia.

Oficialii au declarat că una dintre condițiile pentru eliberarea ei a fost retragerea forțelor americane staționate în prezent în Irak – lucru convenit între Washington și Bagdad anul trecut – și ca SUA și Israelul să nu lanseze atacuri asupra Irakului.