Tragedie evitată: Autoritățile din Atlanta au anunțat că au oprit un atac armat în masă pe aeroport

Autoritățile din Atlanta au declarat luni că au evitat o tragedie, după ce familia unui bărbat a declarat poliției că acesta se îndrepta spre aeroportul orașului pentru a „împușca”, potrivit NBC News.
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
21 oct. 2025, 06:52, Știri externe

Poliția a găsit o pușcă de asalt AR-15 cu 27 de cartușe în camioneta bărbatului, care era parcată în fața Aeroportului Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta, a declarat șeful poliției, Darin Schierbaum.

„27 de focuri de armă ar fi putut fi trase cu această armă în interiorul aeroportului”, a declarat Schierbaum reporterilor.

Billy Cagle, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de amenințări teroriste, tentativă de agresiune gravă și acuzații de posesie de arme de foc, a anunțat poliția.

Anchetatorii lucrează la identificarea unui motiv. Oficialii au spus că Cagle are „probleme mintale”, dar au refuzat să ofere detalii suplimentare.