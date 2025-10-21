Tragedie evitată: Autoritățile din Atlanta au anunțat că au oprit un atac armat în masă pe aeroport

Poliția a găsit o pușcă de asalt AR-15 cu 27 de cartușe în camioneta bărbatului, care era parcată în fața Aeroportului Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta, a declarat șeful poliției, Darin Schierbaum.
„27 de focuri de armă ar fi putut fi trase cu această armă în interiorul aeroportului”, a declarat Schierbaum reporterilor.
Billy Cagle, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de amenințări teroriste, tentativă de agresiune gravă și acuzații de posesie de arme de foc, a anunțat poliția.
Anchetatorii lucrează la identificarea unui motiv. Oficialii au spus că Cagle are „probleme mintale”, dar au refuzat să ofere detalii suplimentare.