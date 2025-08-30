Trei fraţi scoţieni au stabilit record mondial la traversarea Pacificului cu barca cu vâsle

Cei trei fraţi au parcurs peste 9.000 de mile în 139 de zile, ajungând în Cairns, Australia, după ce au plecat din Peru. Călătoria lor fără sprijin reprezintă un nou record mondial pentru traversarea întregului Pacific.

Pe parcursul expediţiei, fraţii au îndurat furtuni, rău de mare şi accidentări. Au trecut şi printr-un moment critic când Lachlan a fost aruncat peste bord, într-un accident aproape fatal, informează AP.

Traversarea a avut şi un scop caritabil: trio-ul a strâns peste 700.000 de lire sterline din suma ţintă de 1 milion de lire sterline pentru proiecte de apă potabilă. Banii colectaţi urmează să ajute 40.000 de persoane din Madagascar.

La sosirea în Cairns, fraţii au fost întâmpinaţi de familie, susţinători şi fani. Aceştia au declarat că experienţa le-a oferit o nouă perspectivă asupra vieţii şi intenţionează să continue strângerea de fonduri pentru cauza lor.