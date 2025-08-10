Trei poștași vor merge cu bicicletele din Germania până în satul lui Moș Crăciun din Finlanda

Călătoria începe în acest weekend. Cei trei postași vor străbate aproximativ 3.000 de kilometri din orașul St. Nicolaus, Germania, până la Rovaniemi, Finlanda, care găzduiește Satul lui Moș Crăciun, potrivit AP.

Cicliștii transportă scrisori și liste de dorințe adresate lui Moș Crăciun. La plecarea în călătorie a apărut și Moș Nicolae care a adus mai multe scrisori.

Călătoria va ține aproximativ două săptămâni, ruta bicicliștilor trecând prin Germania, Danemarca, Suedia și Finlanda.

Poștașii fac parte din grupul de voluntari care răspund la scrisorile de la copii din întreaga lume. Peste 30.000 de scrisori din întreaga lume sosesc anual la oficiul poștal St. Nicolaus.

Tradiția datează din 1967, iar fiecare scrisoare primește un răspuns cu un timbru special.