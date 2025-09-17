Treisprezece victime într-un atac israelian la poarta Spitalului Al-Shifa din Gaza

Un atac al armatei israeliene a vizat miercuri zona din fața porții principale a Spitalului Al-Shifa, în vestul orașului Gaza, soldându-se cu treisprezece victime… morți și răniți , a relatat Al Jazeera, citând o sursă locală.

Spitalul Al-Shifa, cel mai mare centru medical din Fâșia Gaza, a devenit frecvent punct de sprijin pentru civili în timpul conflictului israeliano-palestinian.

Detalii suplimentare despre numărul exact al morților și identitatea victimelor nu au fost încă confirmate independent.