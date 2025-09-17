Prima pagină » Știri externe » Treisprezece victime într-un atac israelian la poarta Spitalului Al-Shifa din Gaza

Treisprezece victime într-un atac israelian la poarta Spitalului Al-Shifa din Gaza

Cel puțin 13 persoane au fost ucise sau rănite într-un atac israelian desfășurat în fața Spitalului Al-Shifa, în vestul orașului Gaza, potrivit unei surse citate de Al Jazeera.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Anadolu/ABACAPRESS.COM
Rareș Mustață
17 sept. 2025, 19:07, Social

Un atac al armatei israeliene a vizat miercuri zona din fața porții principale a Spitalului Al-Shifa, în vestul orașului Gaza, soldându-se cu treisprezece victime… morți și răniți , a relatat Al Jazeera, citând o sursă locală.

Spitalul Al-Shifa, cel mai mare centru medical din Fâșia Gaza, a devenit frecvent punct de sprijin pentru civili în timpul conflictului israeliano-palestinian.

Detalii suplimentare despre numărul exact al morților și identitatea victimelor nu au fost încă confirmate independent.