Trump cere pedeapsa cu moartea pentru americanul care a ucis un refugiat ucrainean

„Animalul care a ucis atât de violent frumoasa tânără din Ucraina, venită în America căutând pace şi siguranţă, ar trebui să aibă un proces «rapid» (nu există nicio îndoială!) şi să primească pedeapsa cu moartea”, a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

În seara de 22 august, Iryna Zarutska a urcat într-un tramvai din Charlotte, în estul SUA. Câteva minute după ce s-a aşezat, un bărbat a urcat şi el, s-a aşezat în spatele ei, apoi a înjunghiat-o de trei ori, fără vreun schimb de cuvinte, potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Tânăra de 23 de ani plecase din Ucraina în 2022, după invazia rusă, şi „s-a adaptat rapid la noua viaţă în Statele Unite”, se arată în necrologul ei. Suspectul, Decarlos Brown, un afro-american de 34 de ani, fusese condamnat de mai multe ori în trecut şi petrecuse opt ani în închisoare pentru jaf armat.

Primăriţa democrată a oraşului Charlotte, Vi Lyles, a vorbit la câteva zile după crimă despre problemele mintale de lungă durată ale presupusului autor. „Vreau să fiu clară: nu îi demonizez pe cei care se confruntă cu dificultăţi de sănătate mintală sau care nu au locuinţă”, a declarat ea.

Ceea ce a avut mai întâi rezonanţă locală a căpătat amploare naţională odată cu publicarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, extrem de şocante. Reacţia iniţială a lui Vi Lyles a provocat apoi un val de critici din partea dreptei.

Ministrul Transporturilor, Sean Duffy, a acuzat-o pe primăriţa democrată „şi pe alţii de stânga” că „minimalizează crime ca aceasta spunând că nu putem demoniza persoanele fără adăpost sau pe cele cu probleme psihice”.

Donald Trump a comentat pe larg cazul, el care şi-a exprimat dorinţa de a pune lupta împotriva criminalităţii în fruntea priorităţilor sale, în special în marile oraşe conduse de democraţi. „Nu putem lăsa o fracţiune criminală depravată de recidivişti violenţi să continue să răspândească distrugerea şi moartea în toată ţara noastră”, a declarat el într-o înregistrare video publicată marţi pe Truth Social.