Trump cere pedeapsa cu moartea în DC. Procurorul general vrea aplicarea acesteia în întreaga țară

Președintele Donald Trump a semnat joi un memorandum prin care cere reinstaurarea pedepsei cu moartea în Washington, DC.

De asemenea, procurorul general Pam Bondi a declarat că Departamentul de Justiție va solicita aplicarea pedepsei capitale în toată țara.

„Pedeapsa cu moartea în Washington. Dacă ucizi pe cineva sau dacă ucizi un polițist, un ofițer de poliție, pedeapsa cu moartea. Și sperăm că nu vor face asta.”, a spus Trump reporterilor în Biroul Oval, scrie CNN.

„Este o pedeapsă capitală foarte interesantă, capitală, capitală, capitală”, a adăugat el.

Memorandumul îi îndrumă pe Pam Bondi și pe procurorul Statelor Unite pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, „să pună în aplicare pe deplin pedeapsa cu moartea aici, în Washington, DC, unde probele și faptele cazului indică faptul că pedeapsa cu moartea ar trebui aplicată”.

„Nu numai că o solicităm în Washington, DC, ci în toată țara, din nou”, a continuat Pam Bondi.

Procurorul general a spus că Departamentul de Justiție mută deținuții care au fost transferați din celula condamnaților la moarte de fostul președinte Joe Biden în facilități de maximă securitate.

„Îi mutăm în facilități Supermax, unde vor fi tratați ca și cum ar fi condamnați la moarte pentru tot restul vieții”, a spus Bondi.

Aceste afirmații ale lui Pam Bondi vin după ce Donald Trump a declarat luna trecută că va solicita pedeapsa cu moarte în capitala țării, considerând pedeapsa capitală ca o măsură „preventivă foarte puternică”.

De obicei, Curtea Superioară din DC gestionează majoritatea cazurilor de omor din oraș și ar trebui să respecte codul local, care nu permite pedeapsa capitală.