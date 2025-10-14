Trump, de la extaz la agonie / S-a supărat pe revista „Time” pentru că a ales „cea mai proastă fotografie a lui, din toate timpurile”, pentru ultimul său număr

Președintele american Donald Trump poate să aducă pacea în Orientul Mijlociu, dar nu poate să le spună editorilor revistei „Time” ce fotografie să aleagă pentru prima copertă.

Președintele este acum foarte supărat, din cauză să fotografia aleasă de „Time” „este cea mai proastă din toate timpurile”, după cum relatează The Independent, care a preluat, de fapt, o postare a președintelui pe rețeaua sa de socializare.

„Au scris un articol bun despre mine”

„Chiar ciudat”, a scris el pe platforma sa, Truth Social, „Nu mi-a plăcut niciodată să fac poze din unghiuri inferioare, dar aceasta este o poză super-proastă și merită să fie menționată. Ce fac (fotografii „Time”, n.red.) și de ce?”

Lăsând la o parte fotografia prea puțin măgulitoare, articolul din Times elogiază eforturile lui Trump de obținere a păcii în Orientul Mijlociu.

Chiar și președintele a recunoscut că revista a scris „un articol relativ bun despre mine”.

„Un articol bun”

În articol se fac referiri minuțioase la modul în care cei doi emisari ai lui Trump, la negocierile de pace din Egipt, Jared Kushner și Steve Witkoff, au dat dovadă de abilități diplomatice înalte și la modul în care cei doi „au liniștit cele mai destabilizatoare conflicte din lume”.

Acordul, se arată în articol, „ar putea deveni o realizare emblematică a celui de-al doilea mandat al lui Trump”, îndeplinindu-i promisiunea de a pune capăt războiului și deschizând calea pentru o „nouă eră” pentru regiune, „definită mai puțin de conflict și mai mult de posibilitatea transformării”.

De la extaz la agonie

Noul număr al revistei „Time” a apărut luni, când Trump ateriza în Israel, pentru a se întâlni cu familiile ostaticilor, care se întorceau în Israel și pentru a adresa un discurs în fața Parlamentului israelian.

După discursuri triumfale și glume cu Giorgia Meloni și cu Emmanuel Macron, nu e greu de imaginat că era într-o stare psihică deosebit de bună.

„Triumful său – Liderul de care Israel avea nevoie”

Iată cum o simplă fotografie e de natură, acum, să-i tulbure apele: o fotografie în care fotoreporterul „Time” l-a fotografiat de jos, dintr-un unghi care nu măgulește niciodată pe nimeni, lăsând să pară că o porțiune de păr aproape că plutește deasupra capului său, ca un nimb ridicol.

Lângă fotografie, un titlu impunător completează fotografia: „Triumful său – Liderul de care Israel avea nevoie”.

Acum, Trump „mută cerul din loc” pentru a se întoarce la Washington (după o scurtă vizită în Argentina), pentru a-I acorda, postum, regretatului activist Charlie Kirk, „Medalia Prezidențială a Libertății”, cea mai înaltă distincție civilă a Americii, cu ocazia a ceea ce ar fi trebuit să fie cea de-a 32-a aniversare a lui Kirk.