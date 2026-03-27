Trump descrie portavioanele britanice drept „jucării”

Donald Trump a susținut anterior că a solicitat două portavioane din Marea Britanie, pe care premierul Keir Starmer le-a respins inițial și apoi s-a oferit să le trimită. Prim-ministrul Marii Britanii a negat că s-a făcut sau s-a respins o cerere, potrivit The Guardian.

Prim-ministrul a declarat că nu va permite ca bazele britanice să fie folosite pentru atacuri ofensive împotriva regimului iranian, dar baze precum Diego Garcia de pe Insulele Chagos pot fi folosite pentru atacuri defensive pentru a combate represaliile Iranului.

Marea Britanie a trimis nava de război HMS Dragon în estul Mediteranei după ce o rachetă de fabricație iraniană a fost lansată din Liban către baza RAF britanică din Cipru.

Trump, ironic la lansarea unei rachete iraniene asupra bazei americano-britanice

Se înțelege, de asemenea, că oficialii iau în considerare desfășurarea unei nave a Marinei Regale sau a unei nave civile ca parte a eforturilor de redeschidere a strâmtorii Hormuz, unde închiderea rutei din Golf are un efect devastator asupra transporturilor globale de energie. Nava ar urma să acționeze ca navă-mamă pentru dronele de deminare, pentru a face strâmtoarea mai sigură pentru transportul maritim comercial.

Trump a reacționat, de asemenea, ironic la lansarea unei rachete iraniene asupra bazei americano-britanice de pe Diego Garcia, parte a Insulelor Chagos din Oceanul Indian, pe care Marea Britanie a fost de acord să o predea Mauritiusului printr-un acord de închiriere pe termen lung. Trump a fost recent foarte critic față de acest acord.

Președintele SUA a declarat că este „foarte dezamăgit” de aliații NATO. El a spus: „De fapt, a făcut o declarație, câteva, în care spunea «vrem să ne implicăm când se va termina războiul». Nu, ar trebui să se implice odată cu începutul războiului sau chiar înainte de a începe.”