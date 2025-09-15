Trump îl critică pe unul dintre candidații la funcția de primar în New York: un mic comunist

Zohran Mamdani, un socialist declarat, a primit sprijinul guvernatorului democrat al statului New York pentru alegerile municipale care vor avea loc pe 4 noiembrie.

Alegerea a fost aspru criticată de președintele american printr-un mesaj trimis luni pe rețeaua Truth Social.

„Aceasta este o evoluție destul de șocantă și o veste foarte proastă pentru orașul New York (…) Washingtonul va monitoriza foarte atent această situație. Nu există niciun motiv să aruncăm bani după bani!”, a scris președintele american.

Trei candidați democrați și un republican se vor confrunta în scrutinul de pe 4 noiembrie. Favorit detașat în sondaje este Zohran Mamdani, în vârstă de 33 de ani. El a câștigat o imensă popularitate prin ideile sale despre reducerea costului vieții, potrivit Le Figaro.

Mai multe instituții media au relatat că primarul în exercițiu Eric Adams, slăbit de acuzațiile de corupție și cu dificultăți în sondaje, s-ar putea retrage din cursă în schimbul unei poziții în administrația Trump. Adams a negat informația.