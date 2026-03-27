Trump, informat de serviciile secrete că liderul suprem al Iranului ar putea fi homosexual

Potrivit relatărilor din presa americană, liderul american ar fi reacționat cu surpriză atunci când a aflat concluziile preliminare ale serviciilor de informații privind viața personală a noului lider iranian. Surse apropiate briefingului susțin că informația este considerată credibilă de către agențiile de informații, deși nu există dovezi publice sau confirmări oficiale privind aceste afirmații, scrie The New York Post.

Speculații privind viața personală a noului lider iranian

Conform acelorași surse, informațiile ar indica existența unei relații de lungă durată între Mojtaba Khamenei și o persoană apropiată familiei sale. Speculațiile privind viața personală a lui Mojtaba Khamenei ar fi circulat în mediile politice și de securitate încă dinaintea ascensiunii sale la conducerea Iranului.

Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de peste trei decenii, a murit recent, iar fiul său Mojtaba Khamenei a fost ales pentru a-i succeda la conducerea republicii islamice. Noul lider este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din cercul puterii iraniene și a fost descris de analiști drept „puterea din spatele robeii”, datorită rolului său în gestionarea accesului la fostul lider suprem.

O temă sensibilă în contextul legislației iraniene

În Iran, relațiile homosexuale sunt ilegale și pot fi pedepsite sever conform legislației islamice. Din acest motiv, orice speculație privind orientarea sexuală a unui lider politic reprezintă un subiect extrem de sensibil. Până în prezent, autoritățile iraniene nu au comentat public aceste informații, iar Casa Albă nu a oferit o reacție oficială.