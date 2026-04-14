Prima pagină » Știri externe » Trump oferă 100 de dolari bacșiș unui livrator DoorDash la Casa Albă

Trump oferă 100 de dolari bacșiș unui livrator DoorDash la Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit un bacșiș de 100 de dolari unui livrator DoorDash care i-a adus mâncare de la McDonald’s la Casa Albă, într-un moment atent regizat pentru a promova o măsură fiscală, transmite AP.
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 10:08, Știri externe

Gestul a fost făcut în fața camerelor de filmat și a fost prezentat ca un exemplu al politicilor sale privind veniturile din bacșișuri, scrie AP. Livratoarea, o femeie din Arkansas, a ajuns la intrarea Biroului Oval, unde Trump a întâmpinat-o în prezența presei. Președintele a glumit că situația nu pare „regizată”, deși accesul în Casa Albă presupune proceduri stricte de securitate și aprobare prealabilă. Întregul moment a fost parte dintr-o campanie de promovare a unei măsuri fiscale adoptate anterior.

Miza: taxele pe bacșișuri

Administrația Trump încearcă să atragă atenția asupra unei politici care permite deducerea parțială a veniturilor din bacșișuri. Măsura permite unor angajați să deducă până la 25.000 de dolari din veniturile obținute din tips-uri, în anumite condiții. Evenimentul a fost organizat în apropierea termenului limită pentru depunerea declarațiilor fiscale în SUA.

După livrare, Trump a invitat-o pe femeie să participe la o scurtă sesiune de întrebări cu presa. Aceasta a confirmat că veniturile din bacșișuri i-au adus beneficii fiscale, dar nu a oferit detalii verificabile. Președintele a încercat să o implice și în discuții politice, inclusiv despre teme sensibile, însă livratoarea a evitat să răspundă. La final, Trump i-a oferit femeii un bacșiș de 100 de dolari, în fața camerelor. Inițial ezitantă, aceasta a confirmat ulterior că experiența a fost una pozitivă. Gestul a fost folosit pentru a întări mesajul politic privind importanța veniturilor din tips-uri. Fast-food-ul preferat al președintelui a fost folosit și în trecut în momente publice. Trump a mai apelat la McDonald’s în contexte politice, inclusiv în campanii sau evenimente oficiale. Acțiunea de luni se înscrie în același tip de strategie, combinând imaginea personală cu mesajul politic.

Recomandarea video

