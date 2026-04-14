Trump oferă 100 de dolari bacșiș unui livrator DoorDash la Casa Albă

Gestul a fost făcut în fața camerelor de filmat și a fost prezentat ca un exemplu al politicilor sale privind veniturile din bacșișuri, scrie AP. Livratoarea, o femeie din Arkansas, a ajuns la intrarea Biroului Oval, unde Trump a întâmpinat-o în prezența presei. Președintele a glumit că situația nu pare „regizată”, deși accesul în Casa Albă presupune proceduri stricte de securitate și aprobare prealabilă. Întregul moment a fost parte dintr-o campanie de promovare a unei măsuri fiscale adoptate anterior.

Miza: taxele pe bacșișuri

Administrația Trump încearcă să atragă atenția asupra unei politici care permite deducerea parțială a veniturilor din bacșișuri. Măsura permite unor angajați să deducă până la 25.000 de dolari din veniturile obținute din tips-uri, în anumite condiții. Evenimentul a fost organizat în apropierea termenului limită pentru depunerea declarațiilor fiscale în SUA.

🚨 LMAO! A DoorDash driver was just asked if the White House is a good tipper DRIVER: „Ummm…” POTUS: „WAIT!” *pulls out $100 bill* DRIVER: „Yes! Very!” 🤣🔥 pic.twitter.com/cUMjl7QWrl — Nick Sortor (@nicksortor) April 13, 2026

După livrare, Trump a invitat-o pe femeie să participe la o scurtă sesiune de întrebări cu presa. Aceasta a confirmat că veniturile din bacșișuri i-au adus beneficii fiscale, dar nu a oferit detalii verificabile. Președintele a încercat să o implice și în discuții politice, inclusiv despre teme sensibile, însă livratoarea a evitat să răspundă. La final, Trump i-a oferit femeii un bacșiș de 100 de dolari, în fața camerelor. Inițial ezitantă, aceasta a confirmat ulterior că experiența a fost una pozitivă. Gestul a fost folosit pentru a întări mesajul politic privind importanța veniturilor din tips-uri. Fast-food-ul preferat al președintelui a fost folosit și în trecut în momente publice. Trump a mai apelat la McDonald’s în contexte politice, inclusiv în campanii sau evenimente oficiale. Acțiunea de luni se înscrie în același tip de strategie, combinând imaginea personală cu mesajul politic.