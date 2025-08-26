Trump onorează militarii americani căzuți la datorie și îi critică pe Biden pentru „cea mai jenantă zi din istoria țării”

Înconjurat de aproximativ 35 de membri ai familiilor celor uciși, inclusiv unul care purta o șapcă cu mesajul „Make America Great Again” (Make America Great Again), Trump a profitat de această ocazie sumbră pentru a-și critica predecesorul, președintele democrat Joe Biden, pentru că a permis atacul.

Marți este aniversarea atentatului cu bombă care a ucis și peste 100 de afgani la Abbey Gate, în fața aeroportului din Kabul, pe 26 august 2021. Trump a numit-o „una dintre cele mai stupide zile din istoria țării noastre comise de administrația anterioară”.

„A fost o zi groaznică”, a spus Trump. „Și cred că a fost cea mai proastă zi și, în multe privințe, cea mai jenantă zi din istoria țării noastre.”

Casa Albă a lui Biden respecta un angajament și un calendar de retragere negociate de administrația Trump cu talibanii în 2020. O analiză din 2022 realizată de un anchetator special numit de guvern a concluzionat că deciziile luate atât de Trump, cât și de Biden au fost factorii cheie care au dus la prăbușirea rapidă a armatei afgane și la preluarea puterii de către talibani.