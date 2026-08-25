Trump pregătește nave comerciale cu propulsie nucleară. Planul prin care SUA vor să învingă China pe mări

Administrația Maritimă a SUA (MARAD), structură a Departamentului Transporturilor, urmează să încheie un parteneriat public-privat cu firma londoneză Core Power, potrivit Financial Times.

Înțelegerea urmărește să accelereze crearea unei flote comerciale cu pavilion american și propulsie nucleară. Compania britanică intenționează să înceapă construcția primei sale nave de acest tip în 2028, însă specialiștii estimează că primele vase comerciale nucleare ar putea deveni operaționale abia în anii 2030.

SUA schimbă strategia în competiția cu China

Stephen Carmel, administratorul MARAD, susține că Statele Unite nu pot concura cu șantierele navale chineze prin costuri mai mici, ci trebuie să mizeze pe avantajul tehnologic.

„Nu vom învinge China devenind o versiune mai ieftină a Chinei”, a declarat oficialul american pentru FT. El consideră că tehnologia nucleară reprezintă unul dintre domeniile în care Statele Unite păstrează un avantaj important.

Acordul cu Core Power ar trebui să contribuie la realizarea cadrului necesar pentru autorizarea rapidă a navelor, asigurarea acestora, accesul în porturi și stabilirea unor standarde comune de securitate.

Parteneriatul nu include însă o garanție privind finanțarea federală a proiectelor.

Navele ar putea circula cu până la 75% mai repede

Core Power estimează că navele cu propulsie nucleară ar putea circula cu 50% până la 75% mai repede decât vasele comerciale actuale și ar putea transporta o cantitate mai mare de marfă.

Reactoarele ar furniza energie pentru perioade de peste 20 de ani, fără realimentări frecvente, iar operatorii nu ar mai fi expuși taxelor de mediu aplicate combustibililor fosili.

Directorul executiv al Core Power, Mikal Bøe, susține că aproximativ 8.200 de nave care ar putea folosi propulsia nucleară trebuie înlocuite în următorii 25 de ani. Compania speră să acopere între 10% și 20% din această piață.

Core Power afirmă că, pe întreaga durată de utilizare a unei nave, costul propulsiei nucleare ar putea fi comparabil cu cel al combustibililor tradiționali, respectiv echivalentul a aproximativ 500–600 de dolari pe tonă.

Compania a atras până acum aproximativ 200 de milioane de dolari de la investitori, printre care grupurile japoneze Mitsui, Mitsubishi și Sumitomo.

Obstacolele: accidentele, asigurările și accesul în porturi

Planul se confruntă cu obstacole importante. Armatorii sunt preocupați în special de răspunderea financiară în cazul unui accident nuclear, de costul inițial ridicat al navelor și de posibilitatea ca unele porturi să refuze accesul acestora.

Industria va avea nevoie și de noi reguli internaționale privind siguranța, asigurările și împărțirea costurilor. Va fi necesară inclusiv pregătirea unui număr suficient de ingineri nucleari și marinari specializați.

Propulsia nucleară este utilizată de mai multe decenii în submarinele militare, deoarece permite deplasarea pe distanțe foarte mari fără realimentare. În sectorul comercial, dezvoltarea sa a fost blocată de costuri, restricții portuare și legislația internațională complicată.

Rusia deține în prezent cea mai mare flotă de nave cu propulsie nucleară, tehnologia fiind folosită în special pentru spărgătoarele de gheață care operează în Arctica.

Demersul american precedă lansarea inițiativei ATLAS a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, program dedicat utilizării reactoarelor modulare mici pentru nave civile și platforme energetice maritime. Evenimentul va avea loc la Washington, pe 26 și 27 august.