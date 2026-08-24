Siria, eliminată oficial de SUA de pe lista statelor care sponsorizează terorismul

Potrivit actualizării publicate pe site-ul oficial al Departamentului Trezoreriei, Siria nu mai este supusă reglementărilor aplicate statelor sponsori ai terorismului, relatează agenția SANA.

Decizia atrage după sine eliminarea restricțiilor specifice asociate tranzacțiilor financiare și bancare și intră în vigoare imediat, ca parte a modificărilor periodice aduse cadrului de reglementare al OFAC.

Schimbarea de statut survine în urma unei notificări transmise Congresului SUA de către președintele Donald Trump pe 8 iulie, document prin care s-a inițiat formal procedura de ridicare a acestei desemnări.

„Ridicarea sancțiunilor asupra Siriei va debloca comerțul și investițiile internaționale, va oferi Siriei șansa de a se reconstrui și va deschide un nou capitol pentru poporul sirian. O Sirie stabilă, unificată, în pace cu ea însăși și cu vecinii săi aduce beneficii nu numai regiunii, ci întregii lumi”, spunea Secretarul de Stat Marco Rubio, eliminarea Siriei de pe listă.

De asemenea, Donald Trump a redistribuit pe rețelele sociale un mesaj al ministrului sirian de Externe și Expatriați, Asaad Hassan al-Shaibani, referitor la eliminarea Siriei de pe lista statelor care sponsorizează terorismul.