Trump primește undă verde pentru deportarea a 500.000 de migranți

O curte de apel a anulat o hotărâre a unei instanțe inferioare, permițând administrației Trump să continue deportarea a aproximativ 500.000 de migranți din Cuba, Haiti, Nicaragua și Venezuela, scrie Newsweek.

Decizia marchează prima revocare pe scară largă a programelor de protecție umanitară inițiate sub fostul președinte Joe Biden.

De ce contează

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a emis la începutul acestui an notificări de încetare a beneficiilor acordate prin programele umanitare, îndemnând migranții vizați să se auto-deporteze.

Cei care nu le respectă riscă detenția și expulzarea fără posibilitatea de a-și rezolva problemele personale.

Măsura reprezintă o schimbare majoră în politica de imigrație a SUA, stârnind îngrijorări legate de separarea familiilor, pierderea locurilor de muncă și riscurile de siguranță pentru cei trimiși înapoi.

Decizia Instanței

Curtea de Apel a Primului Circuit al SUA din Boston a ridicat hotărârea unui judecător de district care blocase planul administrației.

Completul de trei judecători a recunoscut riscul unor prejudicii ireparabile, dar a concluzionat că reclamanții nu au prezentat dovezi suficiente pentru a câștiga cazul.

Hotărârea retrage imediat permisele de muncă ale migranților și îi expune riscului de deportare.

Ce urmează

Avocații migranților susțin că instanța inferioară a procedat corect blocând deportările și că ar putea urma noi apeluri.

Însă, pentru moment, DHS are autoritatea de a continua expulzările în masă, intensificând dezbaterile privind politica de imigrație a SUA și protecția umanitară a migranților.