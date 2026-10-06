Trump reacționează după moartea unei angajate a unui institut de cercetare a ciumei din Siberia: Vom ajuta

Trump: Vom ajuta

Donald Trump a declarat că Statele Unite analizează „foarte serios” cazul unei angajate a unui centru de cercetare a ciumei din Siberia, care a murit după ce s-a îmbolnăvit în circumstanțe încă neclare, potrivit BBC.

Întrebat ce va face Washingtonul în cazul unui risc de răspândire a ciumei din Rusia, Trump a precizat că nu a discutat despre situație cu Kremlinul.

„Îmi pare rău să văd că au această problemă. Vom ajuta. Pe oricine are o astfel de problemă îl vom ajuta întotdeauna”, a spus Trump.

Rubio: Nu există motive de alarmă

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că autoritățile americane monitorizează atent situația, în special din cauza riscului reprezentat de ciuma pneumonică.

„Se pare că un angajat al laboratorului a fost infectat și există îngrijorarea că infecția s-ar fi putut răspândi, cel puțin în interior”, a spus Rubio.

El a avertizat că o astfel de boală „se poate răspândi rapid” dacă scapă de sub control, dar a subliniat că, în acest moment, „nu există motive de alarmă”.

Aproape 200 de persoane ar fi fost monitorizate

Presa rusă a relatat că aproape 200 de persoane care ar fi intrat în contact cu femeia au fost plasate sub supraveghere medicală, ca măsură de precauție.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a anunțat că femeia a murit din cauza unei „pneumonii de etiologie nedeterminată”. Potrivit acestuia, în probele biologice analizate nu au fost găsite microorganisme asociate activității sale profesionale.

Autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și sănătate publică, Rospotrebnadzor, a trimis o echipă de securitate biologică la Institutul Anti-Ciumă din Siberia și Extremul Orient. Inspectorii susțin că nu au identificat nicio situație de urgență.

Cum s-ar fi putut infecta cercetătoarea

Relatări neconfirmate susțin că femeia, identificată de presa rusă drept Daria și în vârstă de aproximativ 20 de ani, s-ar fi putut îmbolnăvi după spargerea unei eprubete care conținea agentul patogen.

O altă ipoteză este că infecția ar fi avut legătură cu o deplasare recentă în regiunea Buriatia, la granița cu Mongolia, unde bacteria ciumei apare în mod natural la unele rozătoare sălbatice.

Kremlinul a cerut populației să nu dea crezare „diverselor zvonuri” și să se bazeze exclusiv pe informațiile oficiale transmise de Rospotrebnadzor.

Ciuma pneumonică se poate transmite de la om la om

Bacteria Yersinia pestis, responsabilă pentru ciumă, circulă încă în anumite regiuni ale lumii. Este același agent patogen asociat cu Moartea Neagră, pandemia care a ucis o mare parte a populației Europei în secolul al XIV-lea.

Dr. Simon Clarke, profesor asociat de microbiologie celulară la University of Reading, a explicat pentru BBC că forma pneumonică a bolii este aproape întotdeauna fatală în lipsa tratamentului, dar poate fi combătută cu antibiotice.

„Ciuma pneumonică se poate transmite de la o persoană la alta și acesta este motivul îngrijorării”, a spus specialistul.

El a subliniat însă că situația nu trebuie comparată cu pandemia de COVID-19 și că existența unui asemenea caz nu înseamnă că urmează carantine sau restricții pe scară largă.