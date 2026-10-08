Trump vrea ca unul dintre terenurile sale de golf să devină reședință prezidențială oficială

Acest nou proiect, dezvăluit de presa locală și confirmat anterior de un oficial american, este învăluit în mister, în special în ceea ce privește potențialele beneficii financiare pentru familia Trump, potrivit Le Figaro.

„Acest lucru mi-a fost sugerat de armată și de Serviciul Secret”, a declarat președintele în timpul unei conferințe de presă din Biroul Oval, adăugând că este „o idee foarte bună”.

Președintele american, fost dezvoltator imobiliar pasionat de construcții, a lansat numeroase proiecte de construcții de la revenirea la Casa Albă, estompând constant granițele dintre rolul său oficial și interesele sale private. El a lăudat securitatea proprietății, menționând că „nu există clădiri înalte cu vedere la ea” și adăugând că se află „la două minute de aeroport” din Palm Beach. „Nu ar fi pentru mine. Ar fi pentru toți viitorii președinți”, a afirmat el, susținând că proprietatea sa se mândrește cu „unul dintre cele mai bune terenuri de golf din lume”.

Trump se întâlneșete cu lideri străini la proprietățile sale

Nici Donald Trump, nici Casa Albă nu au specificat dacă familia președintelui va fi compensată pentru punerea la dispoziție a complexului său de golf sau dacă guvernul va deveni proprietarul. Miliardarul în vârstă de 80 de ani consideră deja complexurile sale de golf drept extensii ale Casei Albe. El găzduiește acolo lideri străini și a încheiat un acord comercial cu Uniunea Europeană în sala de bal a uneia dintre proprietățile sale. În decembrie, summitul G20 va avea loc la o altă proprietate a lui Trump din Miami, Florida.

Schimbare radicală de peisaj

Dacă proiectul s-ar concretiza, ar reprezenta o schimbare radicală de peisaj. Proprietățile lui Donald Trump sunt cunoscute pentru decorul lor bogat ornamentat. Președintele american vizitează una aproape în fiecare weekend, dar evită Camp David, un sit militar mai auster în mediul rural din apropierea orașului Washington, unde oaspeții sunt cazați în cabane din lemn. Camp David a găzduit numeroase negocieri diplomatice la nivel înalt. Situl și-a dat numele acordurilor din 1978 semnate de Egipt , Israel și Statele Unite, care au fost negociate acolo.