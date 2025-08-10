Trump vrea să evacueze persoanele fără adăpost din Washington și să le trimită „departe de capitală”

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Vă vom oferi locuri unde să stați, dar DEPARTE de Capitală. Criminalii, voi nu trebuie să plecați. Vă vom băga la închisoare, acolo unde vă este locul”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Casa Albă a refuzat să explice ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a evacua persoane din Washington.

Trump plănuiește să țină o conferință de presă luni pentru a „opri criminalitatea violentă în Washington, D.C.”, conform Reuters.

Postarea lui Trump pe Truth Social a inclus fotografii cu corturi și străzi din Washington, presărate cu gunoaie. „Voi face Capitala noastră mai sigură și mai frumoasă decât a fost vreodată”, a spus el.

Potrivit organizației Community Partnership, care lucrează pentru reducerea numărului de persoane fără adăpost din D.C., într-o noapte obișnuită există 3.782 de persoane fără adăpost în orașul cu aproximativ 700.000 de locuitori.

Un oficial al Casei Albe a declarat vineri că mai mulți agenți federali de aplicare a legii au fost trimiși în oraș după un atac violent asupra unui tânăr angajat din administrația Trump, incident care l-a înfuriat pe președinte.

Primarul Washingtonului susține că nu se înregistrează o creștere a criminalității

Primarul democrat al Washingtonului, D.C., Muriel Bowser, a declarat duminică că în capitală „nu se înregistrează o creștere a criminalității”.

„Este adevărat că am avut o creștere teribilă a criminalității în 2023, dar nu suntem în 2023”, a spus Bowser. „În ultimii doi ani am muncit pentru a reduce criminalitatea violentă în acest oraș, aducând-o la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani”.

Bowser a spus că Trump este „foarte conștient” de colaborarea orașului cu forțele de ordine federale, după ce s-au întâlnit în Biroul Oval în urmă cu câteva săptămâni.

Washington D.C., capitala Statelor Unite, are un statut juridic unic: este un district federal, nu un stat, creat în 1790 pentru a găzdui permanent instituțiile federale. Locuitorii aleg un primar și un consiliu local, dar puterea supremă asupra orașului aparține Congresului.