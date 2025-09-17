Trupele israeliene avansează în Gaza, mii de palestinieni fug din calea ofensivei

Tancurile şi trupele israeliene au pătruns mai adânc miercuri în Gaza City, în a doua zi a unei ofensive terestre care a atras critici internaţionale, forţând mii de palestinieni să fugă din zonele distruse, scrie Associated Press.

Armata israeliană a anunţat că, în ultimele zile, aviaţia şi artileria au lovit de peste 150 de ori oraşul, vizând inclusiv clădiri înalte din zone dens populate de tabere improvizate.

Israel susţine că aceste turnuri erau folosite de Hamas pentru supravegherea trupelor.

Loviturile aeriene din noaptea precedentă au ucis cel puţin 16 persoane, inclusiv femei şi copii, potrivit oficialilor spitalelor locale.