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Turcia se îndepărtează de aderarea la UE. Bruxelles-ul critică restricțiile impuse comunității LGBTQ+ și presei independente

Turcia se îndepărtează tot mai mult de obiectivul aderării la Uniunea Europeană, pe fondul măsurilor împotriva comunității LGBTQ+ și al restricțiilor asupra libertății presei, a declarat vineri comisarul european pentru extindere, Marta Kos.
Turcia se îndepărtează de aderarea la UE. Bruxelles-ul critică restricțiile impuse comunității LGBTQ+ și presei independente
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 oct. 2026, 17:31, Știri externe
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Oficialul european a avertizat recentele evoluții din domeniul drepturilor omului și al democrației accentuează divergențele dintre Ankara și Bruxelles.

Turcia are statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană din 1999, însă negocierile de aderare sunt înghețate de mai mulți ani. Printre principalele obstacole se numără situația drepturilor omului, regresul democratic și respectarea statului de drept.

Turcia se îndepărtează de UE din cauza restricțiilor asupra presei și comunității LGBTQ+

Declarațiile comisarului european au venit după ce, săptămâna trecută, o instanță din Turcia a dispus blocarea accesului la site-ul și conturile de pe rețelele sociale ale publicației independente T24. Autoritățile au susținut publicația a distribuit, în ultimul an, 118 materiale care ar constitui „propagandă LGBTQ”.

Decizia a fost luată în cadrul anchetei „Familia mea este în siguranță”, care face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva comunității LGBTQ+. Guvernul turc afirmă măsurile urmăresc protejarea copiilor și a valorilor familiei, însă acestea au fost criticate de organizațiile pentru drepturile omului și de instituțiile europene.

Prezentă în provincia Edirne, din nord-vestul Turciei, la inaugurarea unui proiect feroviar finanțat de Uniunea Europeană, Marta Kos a declarat recentele evoluții privind libertatea presei, drepturile persoanelor LGBTQ+ și democrația locală îndepărtează Ankara de obiectivul aderării.

Comisarul a precizat raportul anual al UE privind extinderea, așteptat pe 28 octombrie, va reflecta preocupările serioase ale Bruxelles-ului în aceste domenii. Ea a adăugat va prezenta public și clar situația constatată.

Guvernul turc nu a oferit imediat un răspuns la declarațiile oficialului european.

Turcia și UE caută noi forme de cooperare, în ciuda blocajului aderării

În pofida lipsei progreselor în procesul de aderare, Turcia încearcă aprofundeze relațiile cu Uniunea Europeană. Ankara a solicitat în repetate rânduri actualizarea uniunii vamale cu blocul comunitar și și-a exprimat interesul pentru participarea la mai multe programe europene.

Printre acestea se numără SAFE (Acțiunea de securitate pentru Europa), un instrument destinat sprijinirii investițiilor în domeniul apărării, precum și SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro), care facilitează transferurile bancare în euro. Turcia dorește, de asemenea, participe la inițiativele asociate regulilor „Fabricat în Europa”, menite stimuleze producția internă.

Marta Kos a subliniat războaiele și tensiunile din regiune, în special extinderea efectelor conflictului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, sporesc importanța cooperării cu Turcia.

Potrivit comisarului european, relevanța strategică a Turciei este în prezent semnificativ mai mare decât în urmă cu patru sau cinci ani.

Bruxelles-ul și Ankara desfășoară în prezent discuții pe două direcții principale. Prima vizează o actualizare limitată a uniunii vamale, care ar necesita alinierea legislației turcești la normele europene. A doua privește achizițiile publice, un domeniu important pentru ambiția Turciei de a participa la inițiativele „Fabricat în Europa”.

Astfel, deși cooperarea economică și strategică rămâne importantă pentru ambele părți, criticile privind drepturile omului, libertatea presei și standardele democratice continuă reprezinte obstacole majore în calea aderării Turciei la Uniunea Europeană.

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