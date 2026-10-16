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Ucraina a prezentat o dronă „ambulanță zburătoare” care poate evacua răniții de pe front în doar câteva minute

O companie ucraineană a prezentat o dronă capabilă să transporte o persoană rănită într-o cabină închisă, fără pilot la bord. Aparatul poate atinge 105 km/h și transporta până la 150 de kilograme.
Ucraina a prezentat o dronă „ambulanță zburătoare” care poate evacua răniții de pe front în doar câteva minute
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Drona StarGate. Sursa foto: X/ MAKS 26
Victor Dan Stephanovici
16 oct. 2026, 13:30, Știri externe
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Compania ucraineană SkyFall a demonstrat funcționarea unui sistem aerian de evacuare medicală destinat zonelor de conflict în care accesul ambulanțelor și al altor vehicule terestre este extrem de periculos, scrie Euronews.

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Drona, denumită StarGate, a fost filmată în timpul unei demonstrații în care a decolat, a zburat și a aterizat cu o persoană aflată în cabina sa. După aterizare, un reprezentant al companiei a ieșit din compartimentul de transport, în timp ce operatorul aparatului se afla la distanță.

Cum funcționează drona care poate transporta răniții peste câmpurile minate

StarGate a fost proiectată pentru evacuarea persoanelor rănite din zone în care transportul terestru este imposibil sau implică riscuri majore.

Aparatul poate zbura peste câmpuri minate, râuri, drumuri distruse și alte obstacole care ar întârzia intervenția echipajelor medicale. Potrivit informațiilor prezentate de producător, drona are o capacitate de transport de 150 de kilograme și poate atinge o viteză de 105 km/h.

Spre deosebire de dronele militare obișnuite, StarGate dispune de o cabină închisă, în care poate fi transportată o persoană. Aparatul este controlat de la distanță, ceea ce elimină necesitatea ca un pilot să intre în zona periculoasă pentru a efectua evacuarea.

De la ore sau zile la câteva minute. Ce promite noua tehnologie

Una dintre cele mai mari probleme ale evacuărilor medicale de pe front este timpul necesar pentru transportarea răniților la un punct de îngrijire. Minele, bombardamentele și infrastructura distrusă pot face deplasarea echipajelor de salvare extrem de dificilă.

SkyFall susține că drona StarGate ar putea reduce durata unor evacuări de la ore sau zile la numai câteva minute.

O asemenea capacitate ar permite, în anumite condiții, transportarea mai rapidă a răniților către personalul medical. Totuși, aceste performanțe sunt prezentate de producător și nu au fost încă demonstrate independent în evacuări reale de pe câmpul de luptă.

Drona folosește Starlink și inteligență artificială. Poate intercepta și drone inamice

StarGate utilizează conexiuni prin Starlink și sistemul propriu L-Link, dezvoltate pentru controlul și comunicarea cu aparatul. Drona dispune și de tehnologii asistate de inteligență artificială, concepute să permită funcționarea în condițiile în care navigația prin satelit este perturbată.

Această caracteristică este importantă pe frontul din Ucraina, unde interferențele electronice pot afecta sistemele de navigație și comunicații ale dronelor. În cadrul demonstrației, StarGate a fost prezentată și folosind o plasă pentru interceptarea unei drone ostile.

Prototipul a ajuns la o brigadă ucraineană pentru teste pe front

O brigadă de luptă ucraineană a primit deja un prototip StarGate pentru evaluarea sa în condiții operaționale. SkyFall nu a publicat deocamdată rezultatele acestor teste. Nu se știe încă în ce măsură aparatul poate realiza evacuări medicale în condițiile reale ale frontului, unde trebuie să facă față focului inamic, interferențelor electronice și vremii nefavorabile.

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