Ucraina introduce controlul de la distanță al dronelor de interceptare. Dronele pot fi controlate de la mii de kilometri depărtare

„Acum un an, prin intermediul Brave1, am demarat dezvoltarea și testarea unei tehnologii de control la distanță pentru drone de interceptare. Astăzi avem un rezultat confirmat – doborârea țintelor la distanțe de sute și mii de kilometrii, a declarat Fedorov, într-un anunț publicat de acesta pe rețeaua Telegram, citat de Ukrainska Pravda.

Fedorov a precizat că Ucraina este prima țară din lume care a extins în mod sistematic utilizarea controlului de la distanță pentru dronele de interceptare, devenind un model de urmat în domeniul inovației în sectorul apărării și stabilind un nou standard, în particular, pentru pentru apărarea aeriană.

O dronă de interceptare operată prin control de la distanță, pilotul nu mai este legat de o singură poziție, iar controlul acesteia se face dintr-un loc sigur.

„Pilotul nu mai este legat de o poziție. Drona se află în cer – controlul se face dintr-un mediu protejat din Kiev, Liov sau chiar din străinătate”, a explicat Fedorov.

Oficialul în Apărare a precizat că acest fapt sporește eficiența interceptării, minimizează riscurile pentru operatori și permite extinderea capacităților fără a fi legați de linia frontului.

Mai mult de 10 producători au integrat deja această soluție în sistemele lor.

„Ne îndreptăm spre atingerea obiectivelor noastre: detectarea a 100% și neutralizarea a cel puțin 95% din mijloacele aeriene inamice”, a precizat Fedorov.

Anterior, guvernul ucrainean a lansat un proiect experimental menit să simplifice achiziționarea, testarea și implementarea inovațiilor în domeniul militar.

Luna trecută, dronele ucrainene de interceptare au distrus un număr de 33.000 de drone rusești de diverse tipuri, acest număr fiind unul record, potrivit sursei citate.