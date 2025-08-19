Ucraina nu trebuie să cedeze regiunea Donbas Rusiei, declară Merz

„Cererea Rusiei ca Kievul să cedeze părțile libere ale Donbasului corespunde, spus pe șleau, unei propuneri ca Statele Unite să fie nevoite să renunțe la Florida”, a afirmat Merz pentru presă, într-o conferință.

Cancelarul a precizat că în cadrul convorbirii telefonice dintre Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurată în timpul negocierilor, s-a convenit ca președinții Rusiei și Ucrainei să se întâlnească în următoarele două săptămâni.

Merz, citat de Agence France-Presse, a mai spus că Trump și-a exprimat disponibilitatea de a oferi garanții de securitate Ucrainei, chiar dacă președintele american a pus sarcina principală pe europeni.

„Concluzia este că Statele Unite sunt pregătite să ofere garanții de securitate și să le coordoneze cu europenii. Vor exista garanții adecvate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace”, a spus cancelarul german.