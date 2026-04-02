Ucraina răspunde declarațiilor lui Viktor Orbán prin lansarea unei emisiuni online non-stop

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a decis să reacționeze într-un mod diferit la declarațiile venite din Ungaria, mai ales în pragul alegerilor parlamentare maghiare.

Instituția a lansat o emisiune online permanentă, numită „Radio Maghiar Ucraina”, care transmite poziția oficială a Kievului, relatează Ukrinform.

Inițiativa apare după numeroase afirmații criticate de partea ucraineană, atribuite oficialilor maghiari. Anunțul a venit din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului, Heorhii Tykhyi, pe rețeaua X.

„În fiecare zi, oficialii maghiari fac declarații absurde despre Ucraina. Ne-am săturat să reacționăm la fiecare dintre ele și am decis să ne postăm poziția online sub forma unui post de radio, accesibil non-stop. Îl numim «Radio Maghiar Ucraina»”, a transmis MAE Ucraina.

Postul transmite în mai multe limbi, inclusiv maghiară, ucraineană și engleză, pentru a ajunge la un public cât mai larg. În cadrul emisiunii sunt respinse majoritatea acuzațiilor formulate de premierul Viktor Orbán și de echipa sa.

„Condamnăm încercările sale constante de a trage Ucraina în politica sa internă sau în campania electorală. Ucraina nu a intenționat niciodată și nu intenționează să facă niciun rău Ungariei vecine. Le cerem tuturor maghiarilor să nu aibă încredere în propaganda toxică anti-ucraineană care vine zilnic din partea oficialilor. Suntem condamnați să fim buni vecini, membri ai UE și NATO, nu ai «lumii ruse». Vă mulțumim că ascultați «Radiodiul Maghiar al Ucrainei»”.

Nu este greu de observat că tensiunile dintre cele două țări au crescut în ultima perioadă, mai ales după ce Viktor Orbán a acuzat Ucraina de implicare în politica internă a Ungariei și a lansat critici la adresa președintelui Volodimir Zelenski.