Ucraina răspunde declarațiilor lui Viktor Orbán prin lansarea unei emisiuni online non-stop

Ucraina lansează un radio online non-stop pentru a răspunde direct declarațiilor făcute de oficialii maghiari.
Nițu Maria
02 apr. 2026, 17:09, Știri externe

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a decis să reacționeze într-un mod diferit la declarațiile venite din Ungaria, mai ales în pragul alegerilor parlamentare maghiare.

Instituția a lansat o emisiune online permanentă, numită „Radio Maghiar Ucraina”, care transmite poziția oficială a Kievului, relatează Ukrinform.

Inițiativa apare după numeroase afirmații criticate de partea ucraineană, atribuite oficialilor maghiari. Anunțul a venit din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului, Heorhii Tykhyi, pe rețeaua X.

„În fiecare zi, oficialii maghiari fac declarații absurde despre Ucraina. Ne-am săturat să reacționăm la fiecare dintre ele și am decis să ne postăm poziția online sub forma unui post de radio, accesibil non-stop. Îl numim «Radio Maghiar Ucraina»”, a transmis MAE Ucraina.

Postul transmite în mai multe limbi, inclusiv maghiară, ucraineană și engleză, pentru a ajunge la un public cât mai larg. În cadrul emisiunii sunt respinse majoritatea acuzațiilor formulate de premierul Viktor Orbán și de echipa sa.

„Condamnăm încercările sale constante de a trage Ucraina în politica sa internă sau în campania electorală. Ucraina nu a intenționat niciodată și nu intenționează să facă niciun rău Ungariei vecine. Le cerem tuturor maghiarilor să nu aibă încredere în propaganda toxică anti-ucraineană care vine zilnic din partea oficialilor. Suntem condamnați să fim buni vecini, membri ai UE și NATO, nu ai «lumii ruse». Vă mulțumim că ascultați «Radiodiul Maghiar al Ucrainei»”.

Nu este greu de observat că tensiunile dintre cele două țări au crescut în ultima perioadă, mai ales după ce Viktor Orbán a acuzat Ucraina de implicare în politica internă a Ungariei și a lansat critici la adresa președintelui Volodimir Zelenski.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor