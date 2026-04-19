Orbán condiționează sprijinul pentru împrumutul acordat Ucrainei de UE: Vrea reluarea livrărilor de petrol prin Drujba

Premierul ungar Viktor Orbán spune că ar putea susține împrumutul UE pentru Ucraina dacă este reluat transportul de petrol prin conducta Drujba.
Viktor Orbán/sursa foto: X
Nițu Maria
19 apr. 2026, 19:35, Știri externe

Duminică, premierul ungar, Viktor Orbán, a spus că este dispus să își ridice veto-ul asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE, înainte de a părăsi funcția, dacă Kievul va restabili fluxul de petrol către Ungaria.

Viktor Orbán a declarat că va aproba împrumutul mult necesar Ucrainei dacă Kievul repară conducta Drujba, ceea ce s-ar putea întâmpla chiar luni, anunță POLITICO.

Acest lucru ar putea ajuta în mod major economia Ucrainei, afectată în acest moment de război, în timp ce aceasta încearcă să se apere de invazia la scară largă a Rusiei.

„Odată ce livrările de petrol vor fi restabilite, nu vom mai sta în calea aprobării împrumutului”, a scris Viktor Orbán pe pagina sa de X, duminică după-amiază.

Aprobarea finanțării pentru Kiev ar putea fi printre ultimele sale acțiuni ca prim-ministru ungar.

Viktor Orbán urmează să se retragă la mijlocul lunii mai, după ce a pierdut alegerile de duminica trecută în fața liderului opoziției, Péter Magyar.

Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, s-a aflat în centrul unei dispute diplomatice între Uniunea Europeană și Ungaria.

În februarie, Orbán a respins împrumutul de 90 de miliarde de euro al UE, după ce Ucraina părea să refuze să repare infrastructura deteriorată de atacurile rusești.

Însă, într-o schimbare bruscă de situație, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că va repara infrastructura Drujba până la sfârșitul lunii aprilie, la scurt timp după ce maghiarii au câștigat alegerile weekendul trecut.

Există mari speranțe la Kiev că noul lider al Ungariei, Péter Magyar, va reface legăturile cu Ucraina după ani de discuții în contradictoriu și atacuri venite din partea lui Orbán.

„Prin Bruxelles, am primit o indicație din partea Ucrainei că este gata să restabilească livrările de petrol prin conducta Prieteniei încă de luni”, a scris Orbán.

„Poziția Ungariei nu s-a schimbat: fără petrol = fără bani.”, a adăugat acesta.

Operațiunea financiară nu va impune niciun cost contribuabililor maghiari, fiindcă țara a fost scutită de plata dobânzilor la împrumut.

