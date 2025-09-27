Prima pagină » Știri externe » Ucraina susţine că dronele sale au lovit o staţie de pompare a petrolului în Ciuvaşia, Rusia

Drone ucrainene de rază lungă au lovit o staţie de pompare a petrolului în regiunea Ciuvaşia din Rusia, a declarat sâmbătă un oficial ucrainean din domeniul securităţii.
„SBU (serviciul secret – n.n.) continuă să impună sancţiuni sectorului petrolier rus, care aduce ţării agresoare profituri suplimentare folosite în războiul împotriva Ucrainei”, a declarat oficialul sâmbătă pentru Reuters.

Conform oficialului, atacul a provocat un incendiu şi suspendarea operaţiunilor staţiei respective.

Atacul ucrainean survine după ce drone ruseşti au atacat regiunea Vinnytsia în noaptea de vineri spre sâmbătă şi a provocat incendii şi pagube la infrastructura critică şi o clădire rezidenţială.