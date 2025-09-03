Ucraina vrea să extindă beneficiile militare ale „contractelor 18-24” la alte grupe de vârstă

Potrivit The Kyiv Independent, Ucraina a introdus în 2025 contracte militare actualizate, cunoscute sub numele de „contractele 18-24”. Acestea se adresează voluntarilor cu vârste între 18 și 24 de ani, care nu sunt încă supuși recrutării obligatorii.

Contractele oferă celor care acceptă să servească timp de un an un bonus de un milion de grivne (24.000 de dolari), plătit în trei tranșe, inclusiv 200.000 de grivne (5.000 de dolari) la semnare.

La anunțarea lor, în februarie, „contractele 18-24” au fost criticate de soldații de pe front, unii întrebând de ce trupele deja existente primesc beneficii reduse.

Marți, Palisa a declarat că, în urma analizelor de specialitate realizate la diverse niveluri, condițiile contractelor ar putea fi extinse și la alte grupe de vârstă. Oferta ar putea fi disponibilă și pentru cei care servesc deja în Forțele Armate ale Ucrainei, a adăugat el.

„Acest contract le va oferi oamenilor o înțelegere clară a condițiilor de serviciu, a posibilității unor schimbări, a anumitor beneficii și așa mai departe”, a spus Palisa.

Lipsa de personal a afectat constant Ucraina pe parcursul războiului cu Rusia. Deși Kievul a adoptat în aprilie o lege majoră de reformă a recrutării, ritmul mobilizării a scăzut.