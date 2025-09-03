Războiul din Ucraina, ziua 1.288. Trump, mesaj acid la adresa lui Putin în urma întâlnirii cu Xi și Kim Jong Un / Cinci răniți și 28 de clădiri distruse în regiunea centrală Kirovohrad

Putin și Kim Jong Un i se alătură lui Xi la parada militară din China și „conspiră împotriva” Statelor Unite

Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping au apărut împreună la o paradă militară la Beijing, provocând o reacție din partea lui Trump pe Truth Social: „Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Cinci răniți în urma atacurilor rusești cu drone și rachete din cursul nopții

Rusia a lansat o serie de atacuri cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, vizând regiunile din vestul și centrul Ucrainei, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.

Cinci persoane au fost rănite în Znamianka, un oraș din regiunea centrală Kirovohrad. Potrivit oficialilor locali, 28 de clădiri au fost distruse în urma atacului rusesc cu drone.

Miercuri dimineața, jurnaliștii au raportat că au auzit explozii în capitala țării.

Zelenski avertizează: Rusia strânge noi trupe pentru atacuri asupra Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți seară că Rusia strânge noi trupe armate în anumite sectoare ale liniei frontului și continuă să lanseze atacuri asupra țintelor ucrainene.