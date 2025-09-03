Speranță pentru Ucraina: Are șanse să evite recesiunea și să-și relanseze economia după război, anunță banca națională a țării

După încheierea războiului, economia Ucrainei ar putea intra pe un traseu de redresare rapidă, susținut de investiții externe, cheltuieli militare constante și apropierea de Uniunea Europeană. Potrivit Băncii Naționale a Ucrainei (NBU), combinația dintre sprijinul occidental, integrarea europeană și reintegrarea eficientă a veteranilor ar putea contracara riscurile recesioniste care afectează, de regulă, economiile postbelice.

„Ne așteptăm ca într-adevăr să putem evita o dinamică recesionistă și, după încheierea ostilităților active, chiar să asistăm la o accelerare a creșterii economice”, a declarat Serghei Nikolaiciuk, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a Ucrainei, într-un interviu acordat agenției Interfax-Ukraine.

Europa va continua finanțarea armatei ucrainene

Potrivit oficialului ucrainean, cheltuielile de apărare vor rămâne ridicate, chiar dacă vor scădea față de perioada războiului la scară largă, deoarece riscurile de securitate vor persista. Sprijinul financiar european va fi esențial: „Partenerii noștri internaționali, în special cei europeni, vor asigura o parte semnificativă din finanțarea pentru armata Ucrainei, care va proteja nu doar Ucraina, ci întreaga Europă”.

Un alt factor esențial este integrarea în Uniunea Europeană, care, în viziunea Băncii Naționale a Ucrainei, va atrage investiții și capital privat: „Agenda ambițioasă de integrare face ca potențialul economic al Ucrainei să fie extrem de atractiv în anii următori”.

În același timp, ritmul reintegrării veteranilor în societate ar putea fi mai rapid decât în alte perioade postbelice, datorită progresului tehnologic și experienței sociale acumulate în ultimele decenii.

Creșterea economică pe termen scurt a fost revizuită în scădere

Viceguvernatorul recunoaște, totuși, că provocările sunt semnificative: „A spune că acest parcurs va fi unul ușor ar fi o exagerare. El va necesita un efort susținut din partea societății și a guvernului”.

Cu toate aceste proiecții optimiste, Banca Națională a Ucrainei rămâne precaută. În Raportul de inflație din iulie, instituția a revenit la publicarea a două scenarii macroeconomice: pozitiv și negativ, tocmai din cauza incertitudinilor ridicate. Scenariul pesimist a fost ales drept punct de referință, întrucât autoritățile preferă o abordare prudentă, similară cu cea folosită la planificarea bugetului pentru 2026.

Potrivit celor mai recente estimări, NBU a revizuit în scădere creșterea PIB pentru 2025 de la 4,3% la 2,1%, iar pentru 2026 de la 4,6% la 2,3%. Inflația estimată pentru 2025 a fost majorată de la 6,9% la 9,7%.