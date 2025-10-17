Radu Miruță: Pământurile rare ale României pot fi biletul de intrare la masa marilor decizii mondiale

„Situația pământurilor rare este printre cele mai intens discutate subiecte între mari lideri ai lumii. Eu cred că are și România loc acolo și trebuie să jucăm și noi la cel mai înalt nivel”, a comunicat Miruță.

Potrivit acestuia noul proiect de hotărâre de guvern urmărește actualizarea inventarului național al resurselor minerale, folosind tehnologii moderne care permit o evaluare exactă a cantităților și purității zăcămintelor, dar și identificarea mineralelor a căror valoare a crescut în ultimii ani.

„Pământurile rare ale României pot fi biletul de intrare la masa marilor decizii mondiale. Nu le avem ca să le dăm la alții, le avem ca să le folosim în interesul României. Sunt materii prime critice necesare în tranziția digitală, stocarea energiei și controlul inteligenței artificiale”, a mai spus ministrul.

În comunicatul de presă se amintește adoptarea hotărârii de guvern prin care statul român rămâne titularul licenței pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier, județul Gorj.