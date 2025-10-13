Trump laudă eliberarea ostaticilor din Gaza şi afirmă că a „încheiat opt războaie în opt luni”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni în faţa parlamentului israelian, Knessetul, în contextul încetării focului din Gaza şi al eliberării ostaticilor deţinuţi de Hamas.

Liderul american a salutat momentul, afirmând: „Ostaticii sunt înapoi. Este un sentiment extraordinar. Sună bine să pot spune asta.”

Trump a declarat că în primele opt luni ale mandatului său a reuşit să „încheie opt războaie”, subliniind că politica sa externă nu urmăreşte confruntarea, ci evitarea conflictelor.

„Toată lumea credea că voi fi brutal, că voi începe războaie. Dar personalitatea mea este despre oprirea războaielor, nu despre pornirea lor”, a spus el, amintind de o replică pe care i-a dat-o fostei rivale Hillary Clinton în timpul unei dezbateri prezidenţiale.

Preşedintele american a vorbit şi despre refacerea armatei americane, afirmând că „Statele Unite are cea mai puternică armată din istorie” şi că deţine „arme pe care nimeni nu şi le-a imaginat vreodată”.

Trump a precizat însă că speră să nu fie nevoit să le folosească: „Am reconstruit armata şi sunt mândru de asta, dar unele arme sunt atât de puternice, atât de periculoase, încât mi-a fost greu să le aprob.”

În discursul său, Trump a criticat şi schimbarea denumirii Departamentului de Război în Departament al Apărării, afirmând că aceasta a adus „o gândire politică greşită” şi o abordare prea „corectă politic” în războaiele recente ale SUA.

Trump a încheiat spunând că obiectivul său rămâne „pacea prin forţă” şi că SUA vor acţiona ferm dacă vor fi nevoiţi să intre într-un conflict: „Dacă vom fi forţaţi să mergem la război, îl vom câştiga cum nimeni nu a mai câştigat vreodată un război.”