Atacuri rusești cu drone și rachete din cursul nopții: Cinci răniți și 28 de clădiri distruse

Cinci persoane au fost rănite în Znamianka, un oraș din regiunea centrală Kirovohrad. Potrivit oficialilor locali, 28 de clădiri au fost distruse în urma atacului rusesc cu drone.

Miercuri dimineața, jurnaliștii au raportat că au auzit explozii în capitala țării.

În vestul Ucrainei, explozii au fost auzite în orașele Kalush, Khmelnytskyi, Lutsk și Rivne. De asemenea, au fost semnalate focuri de armă ale apărării aeriene ucrainene în Lviv.

O dronă doborâtă în orașul Vyshhorod, la periferia Kievului, a provocat un incendiu la o clădire rezidențială, a raportat guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnyk. Nu au fost raportate victime în urma atacului.

Aproape toate regiunile Ucrainei au fost supuse alertelor de raid aerian pe tot parcursul nopții.