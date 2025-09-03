Boris Johnson critică primirea „grețoasă” a lui Putin de către Trump în Alaska. Fostul premier al Marii Britanii susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la finalul anului

„Ucraina este o parte complet nevinovată, nedreptățită”, a spus Johnson într-un interviu pentru GB News.

„Cu toții știm că a fost grețos să-l vedem pe Putin primit în America în felul acela. Cu toții știm asta”, a adăugat Boris Johnson, conform Politico.

În declarații mai favorabile la adresa administrației americane, Johnson a remarcat că Trump „a continuat, de fapt, să lase armele să ajungă în Ucraina, ceea ce este cel mai important lucru”.

Trump l-a primit luna trecută pe liderul rus în Alaska, pentru un summit privind modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina. Putin a fost primit cu covorul roșu, însă discuțiile s-au încheiat fără un acord.

Johnson, care anterior a acuzat Europa că nu are „curajul” să sprijine pe deplin Ucraina în perioada președinției lui Joe Biden, a susținut că economia Rusiei rămâne fragilă și că războiul declanșat de invazia Ucrainei s-ar putea încheia până în decembrie.

„Putin este într-o poziție mult, mult mai slabă decât se spune”, a afirmat fostul premier. „Vedem o reducere de 10% a producției de benzină a Rusiei. Vedem penurii de combustibil. Inflația crește”.

El a adăugat: „Dacă Donald Trump aplică presiunea pe care o poate aplica și va fi sprijinit apoi de Marea Britanie și Europa, cred că ar putea exista o schimbare reală și că acest război s-ar putea încheia până la sfârșitul anului”.