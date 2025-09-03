Zelenski avertizează: Rusia strânge noi trupe pentru atacuri asupra Ucrainei

„Vedem acum un alt cumul de forțe rusești în anumite sectoare ale frontului. Putin – n.n. refuză să accepte pacea”, a spus Zelenski în mesajul său video de marți seară, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean a adăugat că forțele rusești au atacat Ucraina cu 150 de drone în decursul nopții – peste 50 dimineața și „zeci” în cursul serii. El a calificat aceste atacuri drept „un acompaniament la declarațiile Rusiei din China”, făcând referire la vizita lui Putin la Beijing, unde a fost găzduit de președintele Xi Jinping, împreună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Zelenski a mai subliniat că Rusia neagă declarațiile președintelui american Donald Trump privind necesitatea unei întâlniri directe pentru a încheia războiul, continuând „să își spună poveștile, ca și cum nu ar fi vinovată pentru război”.