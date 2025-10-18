Rusia își reconstruiește rețeaua de spioni în Europa, după pierderea a peste 700 de agenți

Potrivit sursei, aproximativ 700 de agenți ruși au fost expulzați de serviciile de securitate europene, majoritatea dintre ei activând sub acoperirea misiunilor diplomatice ale Moscovei.

Cele mai ample epurări au avut loc în Bulgaria, unde 82 de diplomați ruși au fost declarați persona non grata, urmate de Germania (65), Polonia (58), România (52), Slovacia (39), Olanda și Slovenia (câte 34). În urma acestor pierderi masive, Moscova își schimbă strategia și se orientează către recrutarea de „spioni ocazionali” – civili dispuși să îndeplinească misiuni punctuale pentru serviciile ruse.

Rusia recurge la „spioni ocazionali” pentru a reface rețeaua de spioni ruși în Europa

Conform informațiilor publicate de BRC Ukraine, serviciile ruse folosesc acum internetul, rețelele sociale, comunitățile religioase și cluburile sportive pentru a identifica și recruta potențiali colaboratori. Aceste persoane sunt angajate temporar pentru a aduna informații sau pentru a duce la îndeplinire sarcini specifice.

Între 2022 și 2024, au fost descoperite peste 130 de cazuri de civili suspectați că lucrează pentru Rusia în 12 țări europene: 47 în Polonia, 20 în Estonia, 19 în Letonia, 12 în Germania și 10 în Regatul Unit.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei avertizează că această practică face parte din strategia hibridă a Kremlinului, menită să submineze securitatea statelor europene. Instituția le cere cetățenilor să fie vigilenți și să nu devină, fără să știe, instrumente ale agresiunii ruse.

Amenințări crescânde la adresa securității europene și a Regatului Unit

În paralel, agențiile britanice de contrainformații avertizează că Regatul Unit se confruntă cu riscuri sporite venite din partea Rusiei, Iranului și Chinei. Conform MI5, spionii acestor state vizează politicieni, funcționari și persoane cu acces la informații sensibile, încercând să obțină date strategice pentru activități ostile.