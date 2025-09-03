Marea Britanie sancționează rușii responsabili de răpirea copiilor ucraineni

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a declarat că politica Kremlinului este „josnică” și demonstrează „adâncimea depravării” la care este capabil președintele rus Vladimir Putin în cadrul invaziei sale în Ucraina.

Guvernul britanic a declarat că peste 19.500 de copii ucraineni au fost transferați cu forța sau deportați în Rusia și în teritoriile ocupate de aceasta în Ucraina, în timp ce alte estimări sugerează că numărul total ar putea ajunge la 35.000. Se estimează că doar 1.592 au fost returnați, potrivit evaluărilor guvernului ucrainean, potrivit Politico.

Serviciile secrete ucrainene susțin că au identificat peste 150 de locații în care sunt ținuți copii, întinzându-se de la teritoriile ocupate ale Ucrainei, Belarus și până în interiorul Rusiei.

Luna trecută s-a raportat că autoritățile ruse din regiunea Luhansk din Ucraina au creat un catalog online cu copii ucraineni clasificați în funcție de vârstă, culoarea ochilor și a părului, în vederea adopției. Copiii erau promovați cu trăsături de caracter precum „ascultători” sau „neconflictuali”.

Ultimul pachet de sancțiuni al guvernului britanic include Fundația Akhmat Kadyrov, care gestionează programe de reeducare, și Valery Maiorov, șeful Centrului de programe pentru adolescenți finanțat de stat, pe lângă miniștrii ruși considerați responsabili pentru politicile de răpire.

Lammy a declarat miercuri: „A lua un copil din casa lui și a încerca să-i șteargi cu forța moștenirea și educația prin minciuni și dezinformare nu poate fi tolerat niciodată. Niciun copil nu ar trebui să fie vreodată un pion al războiului și de aceea îi tragem la răspundere pe cei responsabili”.