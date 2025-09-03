Zelenski se întâlnește cu Macron la Paris înaintea summit-ului „Coaliției celor Dispuși”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit astăzi la Paris pentru a participa la o întâlnire de nivel înalt a „Coaliției celor Dispuși”, unde se așteaptă ca statele participante să discute garanțiile de securitate pentru Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

Summit-ul, programat pentru 4 septembrie, va avea un format hibrid, atât în persoană, cât și online, și va fi co-prezidat de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer.

Întâlnire cu Macron

Înainte de summit, Zelenski a avut o întrevedere cu Macron, în cadrul celei de-a opta vizite la Paris de la începutul invaziei Rusiei.

La conferința de presă comună, Macron a reafirmat angajamentul Europei de a sprijini Ucraina: „Suntem pregătiți să oferim sprijin politic pentru aceste acorduri”, a declarat el, referindu-se la garanțiile de securitate care ar putea fi formalizate după un acord de pace.

Zelenski a mulțumit Franței pentru sprijinul constant, subliniind dorința Europei pentru pace, menționând totodată că Rusia nu a arătat încă disponibilitatea de a pune capăt războiului.

Consolidarea alianțelor și presiunea diplomatică

Zelenski a subliniat importanța alianței Ucrainei cu Europa și SUA, exprimând încrederea că o presiune coordonată va determina Rusia să opteze pentru o soluție diplomatică.

Oficialii americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au lucrat împreună cu aliații europeni și cu Kievul pentru a dezvolta un nou cadru de garanții de securitate.

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea forțelor armate ale Ucrainei și pe oferirea de garanții politice pentru a descuraja viitoarea agresiune rusă.

Detalii privind cadrul

Angajamentele de securitate nu vor include desfășurarea de trupe americane, după cum a clarificat vicepreședintele JD Vance.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a subliniat că cele două obiective principale ale acordului sunt consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și asigurarea unor garanții credibile din partea partenerilor americani și europeni pentru a preveni conflictele viitoare.