Parlamentul Ucrainei susține proiectul de lege privind impozitarea activelor virtuale

Ucraina are una dintre cele mai ridicate rate de deținere a criptomonedelor din lume: aproximativ 16% din populație avea active cripto înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, un nivel comparabil cu cel din Statele Unite.

În ciuda popularității, piața rămâne în mare parte nereglementată, iar tranzacții anuale de miliarde de dolari nu sunt impozitate.

Proiectul de lege definește activele virtuale drept bunuri digitale care există prin tehnologia blockchain. Acestea nu vor fi recunoscute ca monedă și nu vor putea fi folosite ca mijloc legal de plată în Ucraina, ci vor fi tratate ca bunuri mobile în temeiul dreptului civil.

Proiectul stabilește o cotă generală de impozitare de 18% impozit pe venit și 5% impozit militar pentru tranzacțiile cu active virtuale. În primul an după intrarea în vigoare a legii, retragerile convertite în monedă tradițională vor fi impozitate cu o cotă preferențială de 5%.

Actul legislativ a fost adoptat cu sprijinul a 246 de deputați. Jelezniak a precizat că vor fi introduse amendamente suplimentare înainte de a doua lectură a proiectului.