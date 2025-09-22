Bitget: Europa de Est devine laborator viu al industriei criptomonedelor. Românii au rol important

Există o schimbare fundamentală în modul în care milioane de oameni îşi gestionează banii şi îşi construiesc viitorul financiar, arată Vugar Usi Zade, director operaţional Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.

În ultimul an s-au tranzacţionat peste 499 de miliarde de dolari în criptomonede în regiune, conform datelor Chainalysis. Este deja a patra cea mai mare piaţă cripto la nivel global, iar combinaţia unică de factori istorici, economici şi tehnologici sugerează că se află pe drumul de a deveni un hub cripto global.

Adoptarea criptomonedelor în Europa de Est are rădăcini adânci în istoria regiunii. De-a lungul generaţiilor, oamenii şi-au văzut economiile afectate de hiperinflaţie şi devalorizarea monedelor, ceea ce a creat o neîncredere puternică în băncile tradiţionale şi în monedele centralizate. În acest context, criptomonedele, în special stablecoin-urile, sunt privite nu doar ca un activ, ci ca o soluţie reală de protecţie împotriva inflaţiei. Ele oferă o modalitate de a păstra valoarea şi puterea de cumpărare, acolo unde monedele tradiţionale nu reuşesc întotdeauna.

Această tendinţă a fost accelerată dramatic de evenimentele geopolitice recente. Războiul din Ucraina, de exemplu, a evidenţiat rolul vital al criptomonedelor. Atunci când sistemele bancare tradiţionale au fost perturbate, cripto a servit drept instrument esenţial pentru toată sfera finanţelor, de la ajutoare umanitare până la protejarea averii personale. Această utilizare concretă a întărit rolul acestor monede ca alternativă sigură şi greu de controlat de autorităţi, arătând că valoarea lor depăşeşte sfera unei simple investiţii, indică directorul operaţional Bitget.

Sistemele educaţionale puternice din Europa de Est, în special în domeniile STEM, au creat o bază vastă de talente – dezvoltatori software şi profesionişti IT. Regiunea are peste 3,5 milioane de specialişti ICT în 2025, conform datelor Dreamix, cel mai mare bazin de talente tehnice subregionale din lume, depăşind America Latină şi India. Dintre aceştia, peste 1,5 milioane sunt dezvoltatori software, în special din Polonia, Ucraina şi România, asigurând un flux constant de specialişti. Mai mult, conform 8allocate, universităţile din Polonia, Ucraina şi România produc împreună aproximativ 80.000 de absolvenţi STEM anual, consolidând ponderea ridicată a regiunii în acest domeniu la nivel global.

De fapt, nu este vorba doar de o oportunitate pasivă, ci de un motor real de inovaţie care transformă regiunea într-un hub tehnologic. Dezvoltatorii din Europa de Est nu se limitează la utilizarea platformelor cripto, ci creează infrastructura viitorului, de la protocoale DeFi până la soluţii Layer-2. Acest ecosistem solid garantează că regiunea nu este doar un simplu consumator, ci un contributor esenţial la evoluţia industriei, explică Vugar Usi Zade.

Nivelul ridicat de alfabetizare tehnologică din ţări precum România, unde se estimează că 10% din populaţie deţine cripto (Global Legal Insights), alimentează o utilizare sofisticată. Un sondaj recent Bitget Wallet arată că 41% dintre respondenţi din Europa de Est doresc să folosească cripto pentru cheltuieli zilnice, în timp ce 31% sunt atraşi de capacitatea criptomonedelor de a facilita plăţi globale fără restricţii regionale. Datele indică o bază de utilizatori complexă, care înţelege şi valorifică funcţionalităţile esenţiale ale cripto în aplicaţii reale.

Viitorul pieţei cripto din Europa de Est va fi definit de capacitatea sa de a naviga mediul de reglementare. Ţări precum Estonia şi Ucraina au făcut deja paşi proactivi pentru a crea un cadru favorabil, Ucraina legalizând recent activele virtuale şi implementând o structură fiscală avantajoasă. Polonia, deşi mai precaută, rămâne o piaţă cheie datorită populaţiei numeroase şi greutăţii economice.

Implementarea regulamentului european MiCA („Markets in Crypto-Assets”) marchează un moment de cotitură. Prin stabilirea unui cadru legal clar şi unitar, MiCA va reduce mult incertitudinea legată de reglementare. Această transparenţă ar putea atrage investiţii instituţionale din partea jucătorilor tradiţionali, până acum reticenţi să intre pe piaţă. Chiar dacă ar putea urma o consolidare a pieţei, rezultatul final va fi un mediu mai sigur şi mai stabil pentru utilizatori, ceea ce va întări atractivitatea regiunii.

Europa de Est este pregătită să devină un hub cripto global şi nu din întâmplare, ci datorită unei combinaţii de necesitate, talent şi politici orientate spre viitor. Cererea pentru soluţii financiare alternative, bazată pe experienţe istorice, se întâlneşte cu un ecosistem tehnologic solid şi cu reglementări care evoluează în direcţia potrivită. Împreună, aceste elemente pot transforma regiunea într-un model pentru alte pieţe emergente, arătând cum cripto poate evolua de la o revoluţie în formare la un sistem financiar matur şi rezilient, mai adaugă Vugar Usi Zade.