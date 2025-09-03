Gândul: „Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?

În data de 1 septembrie 2025, ziua în care președinta Comisiei Europene trebuia să aterizeze în România, o știre a făcut înconjurul redacțiilor din țară si din străinătate: „Avionul cu care Ursula von der Leyen se deplasa în Bulgaria a fost atacat cibernetic de ruși. Sistemul GPS al aeronavei a fost dat peste cap!”.

Imediat, redacțiile au intrat în regim de Breaking News și au preluat una de la alta această informație.

„Informația” a fost publicată în premieră de Financial Times

Cei care au publicat în premieră „informația” au fost jurnaliștii de la Financial Times, citând trei oficiali bulgari fără chip sau nume.

„Un avion care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv, duminică după-amiază, a fost privat de sisteme electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, iar trei oficiali (n.red. – bulgari) informați despre incident au declarat că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusească.

«Întregul GPS din zona aeroportului a căzut», a declarat unul dintre oficiali. După ce a înconjurat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. «A fost o interferență incontestabilă».

Autoritatea Bulgară pentru Servicii de Trafic Aerian a confirmat incidentul: «Din februarie 2022, a existat o creștere notabilă a bruierii [GPS], a precizat aceasta. «Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor [GPS], ducând la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol».

Comisia Europeană a confirmat ulterior incidentul. «A existat bruiaj GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria», a declarat un purtător de cuvânt.

«Am primit informații de la autoritățile bulgare conform cărora acestea suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante din partea Rusiei. Suntem, desigur, conștienți și obișnuiți cu amenințările și intimidările care sunt o componentă obișnuită a comportamentului ostil al Rusiei», a adăugat purtătorul de cuvânt, potrivit Financial Times.

Până la aterizarea Ursulei von Der Layen în siguranță, pe teritoriu românesc, au fost vehiculate fel și fel de scenarii dintre care mai dramatice, fără ca nimeni sa pună la îndoială informația și să se întrebe: A fost cu adevărat un atac țintit asupra unei aeronave care transporta un înalt oficial european?

În încercarea de a-i da de cap acestei povești și de a afla adevărul, Gândul a stat de vorbă cu 4 piloți experimentați – doi de la Tarom, unul care a vorbit sub anonimat, și un pilot militar, fost șef de Stat Major, iar aceștia au oferit explicații în exclusivitate.

Principalele declarații ale celor 4 piloți intervievați de Gândul:

„Nu poate exista un atac țintit asupra unei aeronave”

„E vorba de un bruiaj specific spațiilor aeriene vecine zonelor de conflict”

„Cu asta ne confruntăm de ani de zile!”

„E posibil un atac țintit doar de la sol”

Cătălin Prunariu: „Nu poate exista un atac țintit pe o aeronavă!”

Primul pilot cu care Gândul a stat de vorbă a fost Cătălin Prunariu, unul dintre cei mai experimentați oameni de la Tarom, pilot comandant de Boeing 737, cu peste 9.000 de ore de zbor.

L-am întrebat cât de probabil este un atac direct, țintit pe sistemul GPS al unei aeronave, iar acesta a răspuns că nu poate exista un astfel de atac.

„Pe un avion individual nu poate fi țintit un atac (n.red. – pe sistemul GPS), cel mult un actor rău intenționat poate să atace un avion dacă are acces fizic la el, în prealabil, să-i modifice ceva fizic care să-i afecteze funcționarea. Dar, altfel, se bruiază semnale GPS dintr-o zonă geografică și absolut toate avioanele civile care zboară sunt afectate”, a punctat Prunariu.

Cătălin Prunariu a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, și ce se întâmplă în avion în cazul unui bruiaj al sistemului GPS.

„Avionul are un algoritm de monitorizare a sistemului GPS și – în cazul în care constată o degradare – avertizează piloții printr-un semnal la bord. La avioane noi apare un mesaj în bord, la avioanele vechi se aprinde un beculeț în bord. Există mai multe sisteme de navigație, sistemul inerțial, sistem de navigare clasică, deci nu depinzi doar de GPS. Avioanele au 3 grupe de sisteme de navigație și toate trei funcționează în paralel. Pică unul, rămân două și tot așa”, a mai explicat Cătălin Prunariu.

„În zonele de conflict și în teritoriile adiacente se bruiază frecvent semnalul GPS”

Întrebat ce se întâmplă, totuși, prin absurd, dacă pică toate cele trei grupe de sisteme de navigație, Cătălin Prunariu a explicat că există posibilitatea ca instrucțiunile de pilotaj să fie primite de piloții aeronavei de la controlorii de trafic.

„Dacă, cumva, piloții nu mai pot să-și citească poziția în spațiu, în cazul acesta ei oricum apar pe un radar al organelor de dirijare a traficului și controlorii pot să le dea intructiuni de navigație pentru a veni în continuare la sol. Ceea ce numim, în limbaj aeronautic, vectorizare”, a spus Cătălin Prunariu, în exclusivitate pentru Gândul.

Declanșarea războiului din Ucraina a schimbat condițiile de zbor în spațiul aerian al României și în spațiul est-european, iar realitatea traficului aerian din proximitatea zonei de conflict s-a schimbat, de asemenea. Semnalul GPS se bruiază frecvent în aceste zone, a punctat Cătălin Prunariu.

„În zonele de conflict și în teritoriile adiacente se bruiază frecvent semnalul GPS, ca practică uzuală, pe de altă parte apar spații închise care trebuie ocolite, există riscul să nu poți să aterizezi la destinație, cum a fost de exemplu Tel Aviv, o bună bucată de vreme. La fel se întâmplă în spațiul aerian adiacent conflictului din Ucraina”, a explicat Cătălin Prunariu.

Cezar Osiceanu (Tarom): „Cad toate GPS-urile”

Pilotul Cezar Osiceanu, tot de la Tarom, a explicat că GPS-urile sunt bruiate de statele aflate lângă zonele de conflict, pentru că trebuie să blocheze dirijarea rachetelor, dronelor sau a avioanelor militare.

„Cad toate GPS-urile, din cauză că sunt special bruiate chiar de statele implicate ca să blocheze dirijarea rachetelor, a dronelor și a avioanelor militare ce folosesc sistemul GPS/GNSD”, spune acesta.

Cu alte cuvinte, oricine poate fi de vină pentru un astfel de bruiaj. Rusia, ca atacator, Ucraina ca stat care se apără și are interes să pună la pământ cât mai multe rachete și drone sau parteneri ai Ucrainei care încearcă să o ajute.

Este imposibil sa detectezi sursa bruiajului într-o astfel de situație. Se întâmplă și foarte des, spun toți piloții contactați de Gândul, și pe distanțe foarte mari.

Comandantul Catalin Prunariu, Tarom: „Spațiu poate însemna și 300 de kilometri peste teritoriul ucrainean. Și în Bulgaria pot să se întâmple foarte ușor astfel de bruiaje, firești, repet, în vecinătatea unei zone de conflict”.

Și un pilot comandant, angajat al unei mari companii care operează în România, spune același lucru, sub protecția anonimatului: „Ne confruntăm zilnic cu lipsa semnalului, nu are nicio legătură directă presupusul atac cu doamna Ursula. Este valabil pentru toate avioanele care zboară în spațiul aerian din estul Europei/Țările Baltice sau în zonele de conflict de pe langă Telaviv, Larnaca. De multe ori, noi decidem să închidem sistemele GPS”.

„De multe ori, noi decidem să închidem sistemele GPS”

Mai mult, spune același pilot, sub anonimat, din cauza clauzelor din contract piloții, atunci când zboară în zone cu interferențe, iau decizia de a opri receptoarele GPS.

„De obicei, știm când zburăm în zone cu interferente și noi decidem să oprim receptoarele GPS, pentru a nu afecta precizia de navigare”, a dezvăluit acesta, în exclusivitate pentru Gândul.

Cum de altfel s-a întâmplat și se întâmplă în foarte multe dintre cazuri. Au fost scrise zeci de articole și anchete pe această temă, de la începutul războiului din Ucraina. Despre cum au fost afectate zborurile civile și sistemele care operează aceste aeronave au scris jurnalistii de la Skynews, BBC și The Guardian.

Subiectul a atras atenția presei internaționale tocmai pentru că s-au înregistrat probleme multiple și până la incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen.

Poate cea mai relevantă dintre ele este cea prezentată de Sky News, care tratează obiectiv problema și vorbește despre cum toate părțile implicate în conflict au interesul să interfereze cu sistemele GPS pentru a-și întrece adversarul, contaminând astfel spații vaste.

„În timpul războiului din Ucraina, ambele părți au încercat să interfereze cu semnalele GPS, pentru a se proteja de miile de drone ucigașe care umplu acum cerul. Orice trupe britanice desfășurate ca forțe de menținere a păcii s-ar confrunta probabil cu bruiaj GPS, iar guvernul britanic cheltuiește milioane de dolari pe tehnologie antibruiaj”, au scris jurnaliștii de la Sky News.

„E o prostie! Sunt bruiaje GPS în zonă de ani de zile”

Revenind la problema avionului Ursulei von der Leyen, acelasi pilot care a vorbit sub protecția anonimatului o spune direct: „E o prostie! Sunt bruiaje GPS în zonă de ani de zile. Toată lumea știe, a devenit o obișnuință. Turcia, Cipru, ca să dau doar câteva exemple din proximitatea României, au aceeași problemă- GPS Failed! Inclusiv avioanele rusești au fix aceeași problema!”, a declarat pilotul.

Cât privește accentul dramatic pe care știrile de peste tot l-au dat, precum că piloții au fost nevoiți sa coboare avionul, cu hărțile în mână, pilotul Cezar Osiceanu spune ca e ceva absolut normal folosirea hărților în Aviație.

„Toată aviația se bazează pe hărți. Pentru că a apărut problema cu GPS-ul, au trebuit să ceară vectorizare radar și ei nu o aveau. E doar o procedura de Aviație”, a explicat comandantul Cezar Osiceanu de la Tarom.

„Ce a pățit aeronava Ursulei von der Leyen se întâmplă piloților din întreaga lume, de ani de zile”

Totuși, Gândul a insistat în a întreba dacă nu ar fi posibil un „atac țintit asupra cuiva”, la nivel de bruiaj, așa cum s-a presupus în cazul avionului cu care zbura Ursula von der Leyen. Iar comandantul Cătălin Prunariu de la Tarom a fost ferm.

„Nu, pentru că e simplu. E afectat un întreg spațiu aerian, sunt afectate toate aeronavele care trec prin acel spațiu. Vorbim de sute de km pătrați în care zboară simultan sau la momente diferite zeci de avioane. Ce a pățit aeronava doamnei Ursula von der Leyen se întâmplă piloților din întreaga lume, de ani de zile. Planetă e plină de conflicte”, a precizat comandantul Cătălin Prunariu de Tarom, în exclusivitate pentru Gândul.

„Piloții știu exact ce au de făcut într-o astfel de situație, mai ales niște piloți care au pe mâna viață unui înalt demnitar! Pericolul este foarte ușor de gestionat de către o companie aeriană pregătită și care are proceduri bine standardizate de navigație aeriană. Avionul nu este în pericol , decât dacă sunt niște piloți slab pregătiți la bord. Dacă sunt niște piloți cu o pregătire normală, atunci este doar un inconvenient minor, lipsa semnalului GPS”, a încheiat Cătălin Prunariu.

Pilotul Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major: „Deși nu suntem în război, resimțim cu toții efectele războiului”

Pilotul Ștefan Dănilă – fostul șef al Statului Major General al Armatei Române – spune și el același lucru. Dacă bruiajul ar fi venit din satelit, afectate ar fi fost toate aeronavele care ar fi tranzitat spațiul aerian.

Dar Ștefan Dănilă mai explică un alt aspect, foarte important. Un eventual bruiaj ar putea veni și de la sol. Din Bulgaria!

„Dacă bruiajul GPS a fost efectuat cu mijloace satelitare de către ruși, atunci ar fi fost afectate sistemele GPS pe o rază mare, ale tuturor aeronavelor care ar fi trecut prin zonă la acel moment, prin zona de acoperire a satelitului buriat. În schimb lucrul asta s-ar putea face și cu mijloace de la sol, dar în apropierea aeroportului de aterizare ceea ce ar face mai dificila detectarea provenientei sursei”, a declarat pilotul Ștefan Dănilă, în exclusivitate pentru Gândul.

„Dar toate lucrurile acestea posibile, probabile, trebuie stabilite printr-o ancheta oficială. Transmiterea de către autoritățile bulgare că rușii sunt implicați, dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că și au asumat și că există dovezi care ar trebui prezentate public. Până la proba indubitabilă, oficialul european care a vehiculat această informație, informează sau dezinformează în mod egal. De remarcat un aspect important, dincolo de poveste și de persoana șefei Comisiei Europene. Un lucru e clar. Deși nu suntem în război, resimțim cu toții efectele războiului”, a încheiat pilotul Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major, în exclusivitate pentru Gândul.

Falcon 900 EX (OO-GPE), avionul folosit de Ursula von der Leyen

Avionul pe care Ursula von der Leyen îl folosește pentru deplasări este Falcon 900 EX(00-GPE), cu o capacitate totală de 13 locuri.

Interiorul aeronavei este unul de lux.

Cu un astfel de avion a sosit în vizita oficială și în România, unde a aterizat la baza militară de la Kogălniceanu! De data aceasta, fără vreun alt „atac hibrid”.

În mod ciudat, fără o anchetă oficială și fără a prezenta public nicio dovadă, Comisia Europeană – prin purtătorul ei de cuvânt – a întreținut toată această poveste cu atacul „țintit”.

Comisia Europeană nu doar că a întreținut povestea cu atacul „țintit”, dar a și anunțat primele măsuri – lansarea unor sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistența împotriva interferențelor GPS.

Turneul șefei Comisiei Europene se încadrează în procesul de accelerare a înarmării europene, având ca rol implementarea unui program de 150 de miliarde de euro.