UE se pregătește pentru un scenariu de coșmar: „Vor exista victime”. Planurile discutate în secret

Pregătirile scot însă la iveală divergențe privind rolul pe care ar trebui să îl joace Uniunea Europeană în problemele de securitate și dacă unele dintre inițiativele Bruxelles-ului nu dublează atribuțiile NATO.

Discuții confidențiale între ambasadorii celor 27 de state

Scenariul unui atac de proporții a fost discutat în ultimele săptămâni de ambasadorii celor 27 de state membre, reuniți într-un „format restrâns”, fără telefoane sau asistenți, arată POLITICO.

Discuțiile s-au intensificat după descoperirea, în august, a unei drone încărcate cu explozibili pe aeroportul din Leipzig. Doi diplomați au precizat că o reuniune recentă a ambasadorilor UE s-a concentrat în mod special asupra unor asemenea scenarii.

UE discută de ani întregi despre amenințările hibride, însă de această dată atenția s-a mutat asupra riscului unor atacuri mult mai grave, capabile să provoace un număr mare de victime.

De la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, UE susține că Moscova și-a intensificat campania de atacuri cibernetice, sabotaje și alte operațiuni clandestine pe teritoriul blocului.

„Trebuie să fim pregătiți pentru ceva grav”

Discuțiile dintre diplomații și miniștrii europeni au vizat inclusiv desfășurarea unor echipe de intervenție de urgență, deblocarea unor fonduri europene pentru statul afectat și modul în care liderii instituțiilor UE ar trebui să comunice în timpul unei asemenea crize.

„Trebuie să fim pregătiți pentru ceva grav. Din păcate, Leipzig ne-a arătat că un incident foarte grav, ceva care să provoace victime multiple, nu poate fi exclus”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

Un alt oficial european a avertizat că un astfel de scenariu ar putea deveni inevitabil.

„Având în vedere amploarea și dimensiunea acțiunilor Rusiei, mai devreme sau mai târziu vor exista victime. Este pur și simplu un noroc că nu au existat până acum”, a spus acesta.

Atacurile hibride, tot mai aproape de pragul mortal

UE se confruntă aproape zilnic cu relatări despre așa-numite atacuri hibride — activități subversive care rămân sub pragul unui act direct de război.

Printre incidentele recente se numără cazul de la aeroportul din Leipzig, un incendiu suspect la o stație terestră din Polonia care gestiona comunicațiile Starlink, un complot privind plasarea unor dispozitive incendiare în centre de transport din UE și Regatul Unit, precum și încălcări repetate ale spațiului aerian.

„Este destul de evident că, atunci când Rusia folosește instrumente din ce în ce mai letale pentru a ne testa gradul de pregătire și disponibilitatea de a lua contramăsuri, la un moment dat vor exista victime”, a declarat Teija Tiilikainen, directoarea Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride.

Dacă mai mulți cetățeni ai unor state UE sau NATO ar fi uciși într-un aparent atac, presiunea asupra celor două organizații pentru a reacționa ar deveni uriașă.

„Ne este foarte teamă că, la un moment dat, va fi luată viața unui cetățean al unui stat aliat”, a declarat un diplomat NATO, caz în care presiunea de a acționa ar deveni „foarte mare”.

Dispută privind rolul UE și al NATO

Discuțiile purtate la nivelul UE provoacă însă nemulțumiri în unele capitale, care consideră că Bruxelles-ul riscă să dubleze funcțiile NATO.

O altă problemă invocată de diplomați este lipsa unor comunicații suficient de securizate la nivelul UE și teama că informațiile sensibile discutate în anumite reuniuni ar putea fi divulgate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un „protocol de securitate pentru situații de urgență”, menit să ajute statele membre să se coordoneze în cazul unor asemenea crize.

Propunerea ar urma să fie inclusă într-o nouă Strategie Europeană de Securitate, așteptată la începutul lunii noiembrie.

Mai multe state sunt însă rezervate, argumentând că UE dispune deja de mecanisme pentru răspunsul la crize și că noile structuri riscă să complice suplimentar procesul.