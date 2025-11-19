UE vrea să creeze un sistem rapid pentru transportul militar transfrontalier în situații de urgență

Conform unui document obținut de agenția DPA, planul ar oferi operațiunilor de transport militar acces prioritar la rețelele de transport, infrastructura și serviciile conexe din întreaga Uniune Europeană în timpul unei crize.

Documentul face parte din viitorul pachet privind mobilitatea militară, care urmează să fie anunțat miercuri, împreună cu o propunere legislativă.

„Mobilitatea militară este un factor esențial pentru postura și capacitățile de apărare de care Europa are nevoie urgentă pentru a-și descuraja în mod credibil adversarii și pentru a răspunde la orice criză”, se arată în document, potrivit POLITICO.

Planul ar mai include și derogări de la normele privind timpul de lucru al șoferilor, cerințele naționale de notificare și reglementările privind mediul sau zgomotul. În plus, și vehiculele feroviare ar putea fi folosite în afara zonelor de operare aprobate în mod normal.

Mutarea rapidă a trupelor spre flancul estic poate dura chiar și 45 de zile

După ce planul va fi prezentat, acesta va fi transmis miniștrilor UE și Parlamentului European pentru discuții. În cazul în care inițiativa va primi aprobare, sistemul ar putea fi activat în termen de 48 de ore în caz de urgență.

În plus, un nou grup de transport pentru mobilitate militară, care reunește autoritățile naționale, Agenția Europeană de Apărare și Serviciul European de Acțiune Externă, va supraveghea punerea în aplicare.

Informația vine în contextul în care marți, publicația Financial Times relata că Europa se confruntă cu mari dificultăți privind mobilitatea militară, iar mutarea rapidă a trupelor spre flancul estic, inclusiv spre România, poate dura chiar și 45 de zile. UE încearcă să reducă acest timp la doar câteva zile.

În plus, acest plan vine în contextul în care unele evaluări ale serviciilor de informații sugerează că Rusia ar putea avea capacitatea militară de a lansa un alt război până în 2030.