UE vrea să-și testeze clauza de asistență reciprocă în cazul unui atac. Diferența față de Articolul 5 din Tratatul NATO

Uniunea Europeană se pregătește să își testeze clauza sa de asistenţă reciprocă sub forma unei simulări de tip „war game”, în contextul în care președintele american Donald Trump a amenințat recent cu scoaterea Statelor Unite din NATO.

Potrivit Bloomberg, care citează un înalt oficial al UE, o astfel de simulare ar imita procesul decizional în cazul în care un stat membru ar solicita restului UE sprijin militar.

În prima fază, exercițiile vor avea loc între ambasadorii UE la Bruxelles, apoi la o reuniune a miniștrilor apărării din luna mai, în Cipru, a spus oficialul.

Acest subiect va fi discutat și la summitul informal al liderilor de săptămâna viitoare, care va avea loc în Cipru, mai notează Bloomberg.

Clauza de asistență reciprocă a blocului comunitar este prevăzută de Articolul 42-7 din Tratatul UE. Concret, dacă un stat membru este „victima unei agresiuni armate pe teritoriul său”, celelalte state membre au „obligația de a acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor”, scrie POLITICO.

Această clauză de asistență reciprocă a fost invocată o singură dată, de către Franța, în urma atacurilor teroriste din 2015.

Formularea clauzei este mai fermă decât cea a articolului 5 al Tratatului NATO, care prevede că un atac armat împotriva unui stat membru obligă statele membre să ia „măsurile pe care le consideră necesare”, inclusiv, dar nu neapărat, forța armată.