„Umbra” lui Putin, acum observator electoral în Ungaria

Boyarskaya a lucrat ca interpretă rusă-engleză pentru Vladimir Putin la întâlniri de rang înalt. A fost prezentă la summit-ul G20 de la Osaka din 2019, la întâlnirea Putin-Obama și a fost fotografiată alături de Putin și premierul indian Narendra Modi.

Din octombrie 2020 lucrează ca angajată a OSCE, iar din ianuarie 2021 activează la Secretariatul Internațional. Biografia sa oficială arată că a absolvit facultatea de traducere și interpretare la Sankt Petersburg și a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

Semnale de alarmă ignorate de OSCE

Polonia a sancționat-o și a declarat-o persoană nedorită în 2022. Lituania a reținut-o în 2023 când a încercat să treacă granița ruso-lituaniană. Ministerul de Interne polonez o descrie drept susținătoare a regimului Putin.

OSCE Parliamentary Assembly sends Putin’s former interpreter Daria Boyarskaya – sanctioned by Poland, detained by Lithuania – on an election observation mission to Budapest. pic.twitter.com/kxEoXJW9vN — AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 19, 2026

Comitetul Helsinki din Ungaria a cerut îndepărtarea ei din misiune. Copreședinta Márta Pardavi a avertizat că prezența ei ar putea descuraja jurnaliștii și opoziția să vorbească deschis cu observatorii. Potrivit acesteia, Boyarskaya nu se limitează la monitorizare – organizează întâlniri, participă la reuniuni și redactează procese-verbale.

Kremlinul, suspectat că se infiltrează în OSCE

O anchetă comună Der Spiegel, ZDF, Der Standard și Paper Trail Media a documentat modul în care Kremlinul plasează persoane în structurile OSCE. Cazul Boyarskaya apărea în anchetă sub formă anonimă.

Potrivit surselor VSquare, Boyarskaya s-a întors regulat în Rusia după februarie 2022, are o adresă la Moscova și mai multe rude apropiate lucrează pentru agenții de stat ruse. Oricine se întâlnește cu ea în cadrul misiunii riscă să fie urmărit de serviciile secrete ruse.

Reacția OSCE

Roberto Montella, secretarul general al Adunării Parlamentare a OSCE, a declarat că Boyarskaya a fost numită personal de el și că se bucură de „încrederea sa deplină”.

OSCE va trimite peste 200 de experți și observatori în Ungaria pentru alegerile din 12 aprilie. Misiunea va monitoriza campania electorală, finanțarea, acoperirea mediatică și măsurile anti-dezinformare.