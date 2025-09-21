Prima pagină » Știri externe » Un avion militar rus a intrat duminică în spațiul aerian de deasupra Mării Baltice

Forțele aeriene germane au trimis două avioane Eurofighter pentru a urmări un avion militar rus IL-20m care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice.
Sursa: Hepta
Laura Buciu
21 sept. 2025, 17:19, Știri externe

Duminică dimineață, forțele aeriene germane au trimis două avioane Eurofighter pentru a urmări un avion militar rus IL-20m care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, potrivit Reuters.

„Încă o dată, forța noastră de reacție rapidă, formată din două avioane Eurofighter, a fost însărcinată de NATO să investigheze un avion neidentificat, fără plan de zbor sau contact radio, în spațiul aerian internațional”, a declarat forța aeriană germană într-un comunicat.

„Era un avion de recunoaștere rus IL-20M. După identificarea vizuală, am predat sarcinile de escortă ale avionului partenerilor noștri suedezi din NATO și ne-am întors la Rostock-Laage”.

Consiliul Nord-Atlantic al NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali familiarizați cu această chestiune.

Tallinn a declarat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian vineri și au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă.

